Vincitore Amici 2023, chi sarà?/ Pronostici e quote: Isobel e Angelina, ecco chi è la favorita

Chi vincerà Amici 22? I pronostici e la battaglia tra Angelina e Isobel

In attesa del quarto serale di Amici 2023, sui social è un continuo pronosticare su chi sarà il vincitore di questa edizione. I fan del talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, lanciano le loro ipotesi, che ricadono spesso su due allieve in particolare: Angelina e Isobel. La prima cantante, allieva di Lorella Cuccarini; la seconda ballerina, allieva della maestra Celentano; entrambe hanno dimostrato di avere la stoffa del vincitore sin dal loro ingresso nella scuola.

Isobel e Angelina hanno collezionato una lunga serie di prime posizioni nel corso delle varie gare giocate in studio, assicurandosi il favore del pubblico e la stima dei propri compagni. Ma chi tra le due ha più chance di vincere il serale di Amici 2023?

Vincitore Amici 2023, chi è per i bookmaker

A circa un mese alla finale di Amici 22, stando a quanto fa sapere Agipro, i bookmaker hanno già le idee chiare su chi potrà vincere: “Angelina resiste in cima alla lavagna del vincente a una quota compresa tra 1,70 e 1,85 su Planetwin365 e Scommessemania, ma si riduce il distacco con la ballerina Isobel, che oscilla tra 2,55 e 2,75.” si legge. Le quote continuano e danno “Terzo posto per Aaron, il cui successo vale tra 5,25 e 6,50, mentre il cantautore Wax si gioca a 7 volte la scommessa. Si sale a 9 per la vittoria della cantante romana Federica, doppia cifra (12) per Cricca.” Secondo le quote, ad oggi è Angelina la papabile vincitrice di Amici 22. Isobel, però, rimane ad un passo, e potrebbe essere la ballerina che spezza la sequela di vittorie di cantanti.

