Vincitore Amici serale 2024 ed.23: Holden favorito?/ Il nuovo traguardo del figlio d’arte anticipa la finale!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden vince il circuito canto e la finale del talent show?

Holden é il vincitore annunciato dell’attuale edizione corrente di Amici di Maria De Filippi, Amici 2024. O almeno questo é quanto é possibile anticipare a prima firma Il sussidiario.net, relativamente al circuito canto competitor parallelo di ballo nella attesa del via alla fase serale del talent show. Quando ormai il via al serale di Amici 23 si avvicina, in quanto previsto alla prima puntata prevista con la messa in onda a fine marzo 2024, il cantautore e figliastro d’arte di Laura Pausini sbaraglia la concorrenza di canto, imponendosi come il possibile vincitore nella categoria di appartenenza di canto e, al contempo, come il primo candidato favorito al titolo di vincitore assoluto alla finale del talent show.

Il nuovo dato che anticipa il vincitore di Amici 2024

É ormai risaputo che in occasione della puntata finale di Amici, come per consuetudine, il vincitore assoluto sia uno tra il vincitore del circuito canto e l’equivalente vincitore di ballo in uno scontro tra i due migliori concorrenti finalisti per il montepremi finale, tra i vari riconoscimenti di merito al talento previsti. Nel frattempo, sulla scia del primato per il volume di ascolti in streaming più alto su Spotify Italia, Holden é dato per favorito alla vittoria del circuito canto e alla vittoria finale di Amici 2024 – per l’edizione di Amici 23- anche per un curioso particolare rilevabile su YouTube Italia. Tra i sette cantanti in corsa al serale di Amici 23, Holden presenta sul suo account personale il maggior numero di utenti iscritti, pari alla cifra esponenziale di 77.900 iscritti. Al secondo posto, alle spalle di Holden, poi in termini di numeri degli utenti iscritti al canale online di YouTube, habemus Mida con 25.800 iscritti.

In quest’ottica, quindi, quest’ultimo, cantautore allievo di Lorella Cuccarini, potrebbe imporsi come il diretto rivale del cantautore allievo di Rudy Zerbi favorito, per il titolo di candidato in rappresentanza del canto alla finalissima da disputarsi contro il miglior finalista di ballo, con in palio la vittoria finale di Amici 23.













