Vincitore Ballando con le stelle 2019, chi è?/ Ettore Bassi favorito ma la Vukotic…

Dopo la maxi maratona della scorsa settimana, Milly Carlucci torna in onda questa sera per annunciare il vincitore di Ballando con le stelle 2019. Le coppie in gara sono pronte a giocarsi il tutto per tutto e dopo gli ultimi ripescaggi e le prime eliminazioni, sembra proprio che la corsa alla finalissima sia destinata a due o, al massimo, tre concorrenti. Mai come quest’anno il gossip è entrato nelle sale prove dei concorrenti del programma ma nessuno dei tre papabili alla vittoria finale è legato a “scandali” e liti. In particolare, il pubblico sembra puntare molto su Ettore Bassi ma la sorpresa della serata potrebbe arrivare da una donna, chi? Subito dietro Ettore Bassi c’è l’elegante Milena Vukotic che in queste settimane ha stregato tutti con il suo portamento e il suo modo di fare portando la danza e la leggiadria sul palco del programma. La terza possibile vincitrice è la bella Nunzia De Girolamo che punta anche sulla presenza della sua “dolce metà” ovvero Raimondo Todaro, da sempre uno dei preferiti dal pubblico. Come andrà a finire quindi?

Vincitore Ballando con le stelle 2019: la parola ai bookmaker

Ad esprimersi sulla finalissima di Ballando con le stelle ci hanno pensato anche i bookmaker. Anche per loro, ad avere la meglio a Ballando con le stelle 2019, potrebbe essere proprio Ettore Bassi. Bassi. L’attore è il favorito per il trionfo, a 2,25. Un gradino più in basso troviamo Milena Vukotic (2,50) e Pablo Osvaldo (2,75). Poi Angelo Russo (15,00), Nunzia Di Girolamo (15,00) e Lasse Matberg (20,00). Di recente, Dani Osvaldo ha parlato della probabile vittoria del reality show, confidando: “Se vincerò lascerò la coppa alle bambine. Mia figlia Vittoria fa la ballerina. Sia lei sia Maria Helena fanno il tifo per me e sono innamorate di Veera Kinnunen praticamente”. Mentre tra i finalisti più apprezzati, c’è sicuramente Milena Vukotic, l’attrice che ha saputo mettersi in discussione con classe ed eleganza, parola di Milly Carlucci. Ed infatti la conduttrice, recentemente intervistata tra le pagine del Corriere della Sera, a tal proposito ha rivelato: “Una donna elegante e meravigliosa. Dà un messaggio di speranza: in tutte le stagione della vita, se vogliamo, possiamo restare noi stessi”.

Vincitore Ballando con le stelle 2019: Ettore Bassi il favorito

Quali sono le sei coppie finaliste di Ballando con le stelle 2019? Inizialmente, quando il reality show a ritmo di danza si è aperto, i protagonisti erano in 26 divisi in coppie (in realtà pure di più, considerando Suor Cristina in pista con il Team). Solamente sei, questa sera sono in finale. Nel corso del prime time di oggi, venerdì 31 maggio, il mese si concluderà anche con l’elezione del vincitore di questa fortunata edizione condotta nuovamente da Milly Carlucci. Durante le precedenti semifinali, sono stati eliminati Suor Cristina ed Enrico Lo Verso. Quindi a contendersi la coppa di Ballando 2019 a suon di samba e cha cha cha, sono rimaste le coppie formate da: Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, il “vichingo” Lasse Matberg e Sara di Vaira, Angelo Russo “Catarella” e Anastasia Kuzmina e Milena Vukotic con Simone Di Pasquale. Chi avrà la meglio tra di loro? Per i bookmaker la vittoria finirà nelle mani dell’attore Ettore Bassi.



