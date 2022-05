Vincitore categoria Canto Amici 21, chi è?/ Tra Sissi, Alex, Luigi e Albe favorito…

Vincitore categoria Canto Amici 21, chi sarà tra Sissi, Alex, Luigi e Albe?

Cala il sipario su Amici 21 che oggi, 15 maggio 2022, giunge alla finale. Sei finalisti in gara e un solo vincitore dei 150 mila euro in gettoni d’oro messi in palio. Ricordiamo, però, che non è l’unico premio che verrà assegnato: subito dopo, per importanza, c’è infatti il vincitore di categoria. Chi del ballo o del canto sarà l’unico a rimanere in gara per la propria categoria vincerà, appunto, il premio di categoria che consiste in 50 mila euro in gettoni d’oro.

Andando ad analizzare il reparto canto, i finalisti di Amici 2022 della categoria sono: Luigi, Alex, Sissi e Albe. Quattro ragazzi che, puntata dopo puntata, si sono aggiudicati non solo il favore della giuria ma anche quello del pubblico a casa, cresciuto di settimana in settimana anche grazie all’uscita di molti singoli per ognuno di loro. Ma chi potrà aggiudicarsi il titolo di vincitore categoria canto Amici 21 tra loro?

Sissi, Alex, Luigi e Albe: chi è favorito vincitore categoria Canto Amici 21?

Alex, Luigi, Sissi e Albe si giocano non solo la vittoria assoluta di Amici 2022 insieme ai due ballerini Serena e Michele, ma anche il titolo di vincitore categoria canto Amici 21. Se andassimo ad analizzare la preferenza del pubblico attraverso le ultime votazioni mostrate anche in casetta e gli streaming, a contendersi la vittoria sarebbero Alex e Luigi. I due sono, al momento, i più amati dal pubblico, almeno stando a questi dati e al favore che accolgono anche sui social. Sembra molto difficile una possibile vittoria di Albe, salvatosi per un soffio alla semifinale e non tra i posti alti della classifica dell’ultimo televoto. Non è tuttavia da escludere un colpo di scena finale con la proclamazione di Sissi sia come vincitrice di categoria che come vincitrice di Amici 21.

