Vincitore Il borgo dei borghi/ Chi trionferà? Lista partecipanti e giuria della gara

Chi sarà il vincitore Il Borgo dei Borghi 2019?

Oggi, domenica 20 ottobre alle 20.30 in diretta su Rai3 Camila Raznovich, la conduttrice avrà modo di condurre Il Borgo dei Borghi, la finalissima della grande sfida che vedrà coinvolti i Borghi più belli d’Italia e ne decreterà il vincitore. Questa settima edizione ha visto in gara 60 Borghi, tre per ogni regione, con le loro bellezze naturali, l’arte, la cultura e la gastronomia tipica del luogo. Dopo il molteplice affluire di voti, che continuano ad arrivare sempre più nutriti, sul sito del programma www.rai.it/ilborgodeiborghi, si conosceranno i venti Borghi finalisti ed i telespettatori potranno votare con il televoto, durante la diretta, il proprio Borgo preferito che sarà il trionfatore assoluto dell’edizione. Contemporaneamente sul sito si è votato fino alle 23.59 dello scorso giovedì 17 ottobre.

Vincitore Il borgo dei borghi: ecco la lista dei partecipanti

Ma come verrà decretato il vincitore Il Borgo dei Borghi 2019? Le Cittadine in gara saranno valutate, oltre che dal pubblico televisivo, anche da una giuria di esperti formata da Mario Tozzi, geologo e conduttore del programma di Rai3 “Sapiens – un solo pianeta”, da Margherita Granbassi, ex schermitrice e conduttrice televisiva e dal presidente di giuria, Philippe Daverio.

I Borghi in gara per il borgo più bello d’Italia 2019:

SARDEGNA – San Teodoro, Atzara, Castelsardo

LOMBARDIA – Tremosine, Bienno, San Benedetto Po

CALABRIA – Fiumefreddo Bruzio, Bova, Rocca imperiale

SICILIA – Palazzolo Acreide, Castelmola, Gangi

LAZIO – San felice Circeo, Caprarola, Vitorchiano

PIEMONTE – Cella Monte, Vogogna, Monforte d’Alba

MOLISE – Pesche, Ferrazzano, Bagnoli del Trigno

MARCHE – Moresco, Gradara, Montecosaro

LIGURIA – Noli, Laigueglia, Brugnato

CAMPANIA – Sant’Angelo dei Lombardi, Montesarchio, Castellabate

EMILIA-ROMAGNA – Verucchio, Bobbio, Vigoleto

PUGLIA – Bovino, Maruggio, Sternatia

TRENTINO-ALTO ADIGE – Chiusa, Gais, Tassullo

VALLE D’AOSTA – Chamois, Fenis, Gressoney-Saint-Jean

VENETO – Fratta Polesine, Borghetto di Valeggio, San Giorgio di Valpolicella

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Strassoldo, Sesto al Reghena, Toppo

ABRUZZO – Caramanico Terme, Castel del Monte, Pescocostanzo

TOSCANA – Barga, Castiglione di Garfagnana, Cetona

UMBRIA – Bettona, Panicale, Lugnano in Teverina

BASILICATA – Castelmezzano, Rotondella, Brindisi di Montagna



