Vincitore Tu si que vales: chi è?/ Il duo Rokashkovs cresce ma attenzione a…

Ed è tutto pronto per la finale di Tu Si Que Vale s2021, con la proclamazione del vincitore che è ormai dietro l’angolo. Siamo giunti all’ultima tappa di questa appassionante stagione e Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi si apprestano, assieme al pubblico, ad assistere agli stupefacenti numeri dei finalisti in gara. Cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di quest’anno e come sempre anche i pronostici sul possibile campione prendono forma.

Ricordiamo che i concorrenti in gara in questa finale si contenderanno il primo premio da centomila euro e che verranno premiati direttamente attraverso il televoto, elemento essenziale e decisivo per la puntata finale di Tu si que Vales 2021. Andiamo dunque a capire chi potrebbe essere il vincitore, ma soprattutto quali sono gli artisti rimasti in gara per l’appuntamento conclusivo.

Vincitore Tu Si que Vales 2021, chi è? Pronostici equilibrati

Dunque come possibile vincitore di Tu Si Que Vales 2021 abbiamo il giovane e talentuoso illusionista Alessandro Parabiaghi, ma anche Sadeck, protagonista sul palco insieme al suo magnifico corpo di ballo ha lasciato a bocca aperta tutti i giudici. C’è po il Duo Rokashkovs, formato da acrobati e ballerini le cui coreografie hanno lasciato senza parole gli spettatori. Abbiamo anche Gaggi, Manuel e Francesco, tre valorosi atleti che fanno della forza e la precisione il loro talento più grande.

Ci sono anche i ragazzi del Duo Noar, specializzati in numeri mozzafiato. Poi Samuele e la sua motocicletta con cui compie salti vertiginosi, oltre a Mat e Mym e le loro esibizioni sui pattini, infine Cristian e la sua corda, ma anche i Solasta e Jonathan, talenti di primissimo livello che hanno strappato applausi a scena aperta nel corso della stagione. Chi di loro sarà il vincitore?

