Vincitore X Factor 2020, chi è?/ Pronostici: Casadilego e Blind favoriti alla vittoria

Pronostici finale di X Factor 2020

Tutto pronto per la finale di X Factor 2020: chi sarà il vincitore della quattordicesima edizione? Giovedì 10 aprile 2020 appuntamento con la finalissima di XF14, il talent show musicale condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno e in chiaro su Tv. 4 i cantanti che, dopo una serie di prove e sfide, sono pronti a giocarsi il tutto e per tutto nella fase finale. Si tratta di Casadilego, Blind, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. A poche ore dalla finale immancabili cominciano a circolare e trapelare i primi nomi sui papabili vincitori. Non mancano anche i pronostici su chi sarà il trionfatore di questa edizione 2020. Ogni coach è arrivato alla puntata finale con un proprio talento: Hell Raton punta su Casadilego, Emma su Blind, Manuel Agnelli è rimasto in gara con i Little Pieces of Marmelade, mentre Mika punta tutto su N.A.I.P. Chi la spunterà? Alla vigilia della finale di X Factor 2020 i bookamers danno per favorito alla vittoria finale Blind del team Emma Marrone, ma anche Casadilego si difende bene.

X Factor 2020 chi sarà il vincitore?

Un duello tra i due concorrenti più giovani di questa edizione: da un lato c’è Blind, il rapper della squadra di Emma e dall’altro Casadilego, la ragazza con i capelli blu di Hell Raton. Loro due sono i favoriti alla vittoria finale di X Factor 2020 tallonati da N.A.I.P. A. che potrebbe sorprendere però tutti. Ultima posizione, invece, per i Little Pieces of Marmelade. Naturalmente non dimentichiamo che l’effetto sorpresa non è da sottovalutare visto a decidere il vincitore sarà il pubblico sovrano attraverso il televoto. Durante l’ultima puntata, infatti, i 4 finalisti dovranno convincere il pubblico portando sul palcoscenico tre performance live. Chi tra loro riuscirà a conquistare l’attenzione del pubblico? Per scoprirlo non resta che seguire la finale di X Factor 2020 in onda giovedì 10 dicembre 2020 in prima serata su Sky Uno e in chiaro su Tv8.



