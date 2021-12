Vincitore Zecchino d’Oro, quale canzone?/ Tra le favorite “Ci Sarà un po’ di Voi”?

Chi è il Vincitore Zecchino d’Oro 2021?

Stiamo per scoprire il nome del vincitore dello Zecchino D’Oro 2021. La sessantaquattresima edizione del programma giunge alla sua tappa finale, con il direttore artistico Carlo Conti pronto a proclamare il campione di quest’anno. Ricordiamo che in gara ci sono quattordici canzoni cantate da diciassette bambini (ci sono tre coppie). Piccoli talenti provenienti da tutta Italia si sfidano, presentando i “loro” adorabili brani.

Ma quale sarà il pezzo più riuscito, in grado di classificarsi al primo posto? Facciamo dunque un rapido ripasso per capire chi potrebbe essere il vincitore. Abbiamo la canzone Superbabbo, interpretata da Zoe Adamello, 9 anni, di Impruneta (Fi). C’è poi la Filastrocca delle Vocali, cantata da Simona Forte, 8 anni, di Terrasini (Palermo), ma anche Auto Rosa proposta da Michele Bruzzese, 9 anni, di Melicucco (Reggio Calabria).

Vincitore Zecchino d’Oro 2021, la favorita tra le canzoni in gara

Tra le altre canzoni in gara per il titolo di vincitore dello Zecchino D’oro c’è la simpatica Potevo Nascere Gattino di Vittoria Spedaliere, 6 anni, di Pergine Valsugana (Trento), ma anche Ali di Carta di Sara Ghinassi, 10 anni, di Faenza (Ravenna) e Bartolo il Barattolo cantata Walter Zecca, 6 anni, di Firenze. Tra gli altri pezzi in finale Il Ballo del Ciuaua cantato dal trio Camilla Musacci, 7 anni, di Viareggio (Lucca), Francesco Paolo Scelzo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme (Parma) ed Elisa Dragomir, 9 anni, di Roma.

E poi il brano Ri-Cer-Ca-TO di Davide Ganga, 6 anni, di Parma. Il Riccio Capriccio interpretato da Giuseppe Karol Di Capizzi, 5 anni, di Messina. Il Reggaentonno interpretato dalla coppia formata da Irene De Arcangelis, 9 anni, di Fondi (Latina) e Giuseppe Piras, 8 anni, di Perfugas (Sassari). E ancora Clap Clap (Giulia Barbagallo, 8 anni, di Guidonia), Ng New Generation (Stefano Nardin, 9 anni, di Milano), Una Pancia (Leonardo Zambelli, 6 anni, di Mele) e infine la romantica Ci Sarà un po’ di Voi cantata da Veronica Marchesi, 9 anni, di Gorle Bergamo.



