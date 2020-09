Vinicio Marchioni e Milena Mancini/ “Prima d’incontrarla, sono scappato dalle mie ex”

Vinicio Marchioni e Milena Mancini raccontano il loro amore in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, in edicola dal 24 settembre. Innamorati, genitori di due bambini, Marco, 9 anni e Marcello, 8 anni, condividono non solo la vita privata, ma anche quella professionale con la società di produzione Anton. “Facciamo le riunioni alle due di notte quando i bimbi dormono. Cerchiamo di non scombussolargli la vita con i nostri impegni di lavoro”, racconta la coppia al settimanale Oggi. Un amore, quello tra Vinicio Marchioni e Milena Mancini iniziata ai tempi di Romanzo Criminale. Milena stimava Vinicio come attore, ma quando lo incontrò ad un evento non lo riconobbe. La Mancini, poi, sostenne anche un provino per la seconda stagione di Romanzo Criminale senza, tuttavia, ottenere la parte. In compenso conquistò il cuore di Vinicio il quale, dopo essere scappato dalle sue storie precedenti che duravano al massimo un anno e mezzo, con Milena, ha trovato la propria stabilità.

VINICIO MARCHIONI E MILENA MANCINI: “CON I FIGLI CI SIAMO DIVISI I RUOLI”

Per amore della sua famiglia, Milena Mancini ha deciso di mettere momentaneamente da parte la sua famiglia. Una decisione che è arrivata direttamente da lei come ha spiegato Vinicio Marchioni a Oggi. “La decisione è stata sua. Era un periodo in cui lavoravo tanto e Milena mi ha detto: ‘vai avantu tu che sei sulla cresta dell’onda e poi vediamo cosa succede’. Io non posso che esserle grato per la vita“, ha raccontato l’attore. “Quando abbiamo deciso di costruire una famiglia, la dedizione è stata per me solo motivo di crescita. Ho fatto altro, non ho rinunciato a nulla. Per cinque anni ho ripreso il contatto con la realtà attraverso gli occhi dei miei figli”, ha aggiunto la Mancini che si dice orgogliosa di essere la moglie di Vinicio. Infine, sulla gestione della famiglia, l’attore ha concluso: “Con i figli ci siamo divisi i ruoli. Lei fa il poliziotto cattivo ed io quello buono. Per il resto non c’è alcun tipo di ripartizione”.



