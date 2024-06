Vinicius, condannati 3 tifosi del Valencia per insulti razzisti/ Pena di 8 mesi di carcere e 2 anni di raspo

Tre tifosi del Valencia sono stati condannati per avere rivolto insulti razzisti a Vinicius in occasione di una partita tra la loro squadra e il Real Madrid disputata lo scorso 21 maggio. Il giocatore, come ricostruito da Open, in quella occasione, aveva chiesto al direttore di gara di interrompere il gioco affinché le persone smettessero di rivolgergli ingiurie. Una richiesta che l’arbitro aveva accettato, poi il cronometro aveva ripreso a scorrere. Nonostante ciò, il diretto interessato ha deciso di denunciare con la collaborazione della Liga e del suo club. Adesso è arrivata la sentenza.

Il Tribunale ha condannato i tre tifosi a 8 mesi di carcere e a un daspo di 2 anni, periodo durante il quale i sostenitori del Valencia non potranno introdursi in nessuno stadio. La sentenza ha riscosso ampio successo nel settore sportivo, in quanto è la prima di questo genere con una portata così importante. “È una grande notizia per la lotta contro il razzismo in Spagna”, ha affermato Javier Tebas, presidente della Liga. “Con questa decisione da parte dei giudici si ripara al danno sofferto da Vinicius e si lancia alle persone che si recano allo stadio a insultare il chiaro messaggio che la Liga le identificherà, le denuncerà e ci saranno conseguenze penali per tali atti”, ha aggiunto.

Vicinius e la lotta contro il razzismo

Il razzismo è d’altronde da tempo une neo del calcio a livello internazionale. L’ultimo a farne le spese è stato proprio Vinicius, giocatore del Real Madrid che ha voluto ribellarsi e ore ha ottenuto giustizia. È stato possibile anche in virtù delle rigide misure di sicurezza prese negli stadi. Un tifoso è stato infatti identificato dal giocatore stesso, gli altri due attraverso le immagini delle telecamere nell’impianto. Nonostante i provvedimenti condivisi da diversi Paesi, tuttavia, casi come questi continuano a macchiare lo sport. Chissà che la sentenza emessa per “attentato contro l’integrità morale con l’aggravante della discriminazione per motivi razziali” non possa essere la svolta su questo tema.vini











