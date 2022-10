Viola come il mare/ Anticipazioni 21 ottobre 2022: Viola e Raniero, un imprevisto…

Viola come il mare, anticipazioni quarta puntata del 21 ottobre: il weekend romantico di Viola e Raniero ha un imprevisto

Prosegue Viola come il mare su Canale 5. Venerdì 21 ottobre andrà in onda la quarta puntata della fiction Mediaset con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. In questo nuovo appuntamento, secondo le anticipazioni, Viola si dà da fare per organizzare un weekend romantico con Raniero, ma non tutto andrà come previsto. Infatti, Viola verrà colto da un improvviso raffreddore, che la costringerà al riposo. Poi ci sarà da indagare su un caso di omicidio. La protagonista deve quindi rinunciare a tutti i suoi piani per occuparsi del caso insieme all’Ispettore Demir. La vittima Luisa Palazzo, una ristoratrice.

Con il weekend sfumato, a Viola non resta che concentrarsi sul lavoro. Lo stesso si può dire di Francesco Demir. Proprio quando pensava di potersi legare a lui, Farah si accorge di dover fare un passo indietro: l’ispettore, infatti, le dice che non se la sente di avviare una relazione sentimentale al momento.

Anticipazioni Viola come il mare: cosa nasconde Tamara?

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Viola come il mare ci indicano anche che la nostra protagonista di troverà a scoprire qualcosa di interessante che riguarda la sua collega e amica, Tamara. La giovane, nonostante il carattere burbero, è diventata un’ottima confidente per la giornalista. Perciò quest’ultima si trova a disagio quando sembra che Tamara le stia nascondendo qualcosa… Non ci sarà comunque tempo per indagare perché Viola sarà alle prese con un nuovo caso insieme all’Ispettore Demir: il tentato omicidio dell’avvocato Graziosi.

Nel frattempo, nonostante il weekend romantico saltato, il rapporto tra Viola e Raniero cresce sempre di più. C’è complicità e sintonia tra loro. Viola pare aver trovato finalmente qualcuno con cui parlare della sua malattia, la sinestesia, che le permette di visualizzare, per mezzo dei colori, i sentimenti delle altre persone. Riuscirà ad aprirgli il suo cuore? O qualcosa le farà cambiare idea?

