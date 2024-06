VIOLA COME IL MARE 3 CI SARÀ?/ Anticipazioni, gli ascolti incoraggiano il sequel: fan in visibilio

Relativamente alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato delle reti dell’azienda di trasmissione Mediaset, a quanto pare presto si avrà il terzo sequel di Viola come il mare. Alla base del nuovo progetto in cantiere vi sarebbe il risultato edificante degli ascolti sempre positivi per le varie puntate dea fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. Tanto che il terzo sequel potrebbe vedersi trasmesso a partire dal prossimo autunno 2024.

VIOLA COME IL MARE 2/ Anticipazioni e diretta ultima puntata 6 giugno: Francesco e Viola tornano insieme

Complici le tensioni tra i due ruoli protagonisti dell’intricata storia d’amore che vorrebbe riprendere vita da parte di Francesco Demir con Viola Vitale, quindi, Viola ome il mare 2 potrebbe promettere come finale il preludio al sequel di Viola come il mare 3.

Le anticipazioni sulla possibilità che Viola come il mare continui

Ci sarà Viola come il mare 3? Adesso si può dire con certezza: la fiction di Canale 5 con protagonista Francesca Chillemi e Can Yaman avrà una nuova stagione. Ad annunciarlo ufficialmente è stato Pier Silvio Berlusconi che in una conferenza stampa tra i dirigenti Mediaset e i giornalisti ha rivelato di essere molto soddisfatto dei numeri della fiction soprattutto delle visualizzazioni streaming. Infatti questa sera, 6 giugno 2024, andrà in onda l’ultima puntata di Viola come il mare 2 (qui le anticipazioni) ma da settimane tutte le sei puntate sono disponibili su Mediaset Infinity con ottimi risultati.

Viola come il mare 2, Simona Cavallari fatta fuori dal cast: "Cacciata senza un perché"/ Il duro sfogo

E nel dettaglio, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che Viola come il mare 3 ci sarà, prima ha citato che, nella seconda stagione, è diventato digital first. Sono sereni perché se in un’ora di consumo di tv lineare ricavo 100, la stessa ora, per com’è venduta nel digitale, ricavo 160 e poi ha aggiunto che Viola Come il Mare incrementa di circa il 60% l’ascolto con la total audience e tutto ciò rende certa la conferma per una nuova stagione. Vediamo dunque le possibili anticipazioni di Viola come il mare 3

Viola come il mare 3 ci sarà? Anticipazioni e possibili intrecci di trama della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman

Dopo la conferma di Pier Silvio Berlusconi sulla prossima stagione non resta che provare ad ipotizzare delle anticipazioni e dei possibili intrecci di trama. Al centro delle vicende continueranno ad esserci i protagonisti principali, la giornalista Viola Vitale (Francesca Chillemi) e l’ispettore Francesco Demir (Can Yaman) la cui storia d’amore piena di alti e bassi ha tenuto banco in queste due stagioni. Poco si sa, invece sul cast di Viola come il mare 3, di recente Simona Cavallari si è duramente sfogata perché il suo personaggio, la direttrice di Sicilia Web News Claudia Foresi è stata fuori senza un perché, mentre non si sa il futuro degli altri personaggi.

Anticipazioni Viola come il mare 2, quinta puntata 30 maggio 2024/ Guai seri per il compagno di Farah…

Chiarito che Viola come il mare 3 ci sarà e le anticipazioni possibili non resta infine che sottolineare come da settimane si mormora di presunte tensioni tra Francesca Chillemi e Can Yaman talmente evidenti da rendere pesante il clima sul set riportate da NuovoTv su cui si legge: “Chi la conosce racconta che pare nervosa. Ciò che ha detto Yaman le ha dato parecchio fastidio”. Ed ancora più eloquente è il titolo: “La Chillemi torna a fare la suora in tv ma è ferita da Can Yaman e deve decidere, perdonarlo o vendicarsi?”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA