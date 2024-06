Viola come il mare 2, anticipazioni ultima puntata 6 giugno 2024/ Finale di stagione bomba per Demir e Viola

Anticipazioni Viola come il mare 2 ultima puntata: come finisce tra Viola e Demir

È tutto pronto per il finale di stagione di Viola come il mare 2 e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno i colpi di scena, rivelazioni di verità inaspettate e complicati intrecci che avranno al centro delle trame l’amore burrascoso dei due protagonisti, la giornalista Viola Vitale (Francesca Chillemi) e l’ispettore Francesco Demir (Can Yaman). Dalle anticipazioni sulla puntata del 6 giugno 2024 si scopre che Demir e Viola saranno sempre più affiatati ed in attesa del ritorno di Farah continueranno ad occuparsi di Johanna. Nel frattempo, però, la Vitale con l’avanzare della sua malattia rinuncerà al suo sogno di crearsi una famiglia tutta sua.

E i problemi per Viola non saranno finiti qui. I rapporti con il padre appena ritrovato saranno tesi e faticherà a trovare un punto di incontro e soprattutto non riuscirà a perdonarlo per averla abbandonata. Frastornata e in preda ad un turbine di emozioni deciderà di confrontarsi con Francesco, gli rivelerà che suo padre è in possesso di importanti informazioni che lo riguardano. Nel frattempo i due saranno alle prese con casi complicati e soprattutto con la terribile confessione di Turi: ha commesso un omicidio. Dopo l’iniziale tensione e sbigottimento, però, Demir intenzionato a difendere l’amico avrà dei dubbi: è davvero un assassino o sta comprendo qualcuno da qualcosa di più grosso e oscuro?

Finale di stagione di Viola come il mare: riassunto delle precedenti puntate

Svelate le anticipazioni dell’ultima puntata di Viola come il mare 2 del 6 giugno 2024 non resta che fare un passo indietro. In attesa del gran finale vediamo cos’è successo nella fiction con protagonista Francesca Chillemi e Can Yaman. Viola Vitale dopo la delusione di non essere riuscita a trovare il padre, che l’ha abbandonata quando lei era piccola si butta a capofitto nel lavoro. Nelle puntate precedenti, la situazione tra Viola e Francesco Demir non è stata dei migliori e l’arrivo del nuovo PM Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni) ha acceso la gelosia dell’ispettore. I due tra un caso di omicidio e un altro si sono riavvicinati ma l’idillio è durato poco per colpa dell’arrivo di Farah, ex di Francesco.

Nel frattempo si è scoperto che il padre biologico di Demir è Pietro Martino, Viola continua la ricerca del suo di padre ma quando finalmente lo trova inizia a provare sentimenti contrastanti. In redazione, poi, Tamara si è mostrata sempre cinica e sprezzante ma non ha fatto i conti con il corteggiamento di Raffaele che riuscirà a scioglierla.

Come vedere in diretta streaming Viola come il mare 2

Indagini, omicidi, storie d’ amore e rapporti complicati tra genitori e figli sono gli ingredienti della fiction di Canale 5 con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Il gran finale di stagione di Viola come il mare 2, di cui abbiamo svelato le anticipazioni più interessanti, andrà in onda questa sera sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.30 circa, ma è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. E sempre sul sito sono già disponibili tutte le sei puntate della stagione e quelle della precedente.

