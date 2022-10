Viola come il mare/ Anticipazioni puntata 7 ottobre, Canale 5: Demir salva Farah, Viola…

Viola come il mare, la seconda puntata su Canale 5

Questa sera, venerdì 7 ottobre, alle 21.25 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di “Viola come il mare”, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Al suo debutto la fiction ha riscosso un ottimo successo: 3.403.000 spettatori totali e uno share del 22.7% sul pubblico attivo, con picchi di 4.216.000 spettatori.

“Due giovani, belli e di talento, nello scenario mozzafiato di una Sicilia moderna e accattivante, sono gli ingredienti della serie confezionata con la consueta maestria da Lux Vide e la brillante regia di Francesco Vicario. Un mix di romance, crime e drama, con cui Viola come il mare ha conquistato il pubblico di Canale 5. Un prodotto eccellente, perfetto per la prima serata dell’ammiraglia Mediaset, per il quale ringrazio caldamente Matilde e Luca Bernabei, e i cast autoriali, produttivi e artistici della serie”, ha commentato Giancarlo Scheri, direttore di rete. Nella fiction “Viola come il mare” Francesca Chillemi interpretato Viola Vitali, ex Miss Italia e ora giornalista di cronaca nera tornata a Palermo per cercare il padre mai conosciuto. Fin da subito la sua strada si incrocia con quella dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir, interpretato dall’attore turco Can Yaman. Viola è affetta da una malattia neurodegenerativa. Uno dei primi effetti è la sinestesia: riesce a percepire il colore delle persone.

Viola come il mare, anticipazioni puntata 7 ottobre

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Viola come il mare”, in onda questa sera venerdì 7 ottobre su Canale 5. Viola Vitale ha chiesto aiuto a Francesco Demir per ritrovare suo padre, ma all’ispettore non ha rivelato della sua malattia di cui ha parlato solo a Tamara.

Viola si sente attratta da Francesco, anche se non riesce a vedere i suoi colori. Ma Demir, che ha avuto un’infanzia difficile, non crede nell’amore. Nonostante tutto i due continuano a collaborare indagando sull’omicidio di una ex prostituta. Demir fornisce a Viola informazioni importanti per ritrovare suo padre e la giornalista arriva nell’azienda agricola di proprietà di Raniero, un ragazzo affascinante che comincia a corteggiarla. Intanto l’ispettore continua a investigare sul traffico di esseri umani e in un container al porto trova la giovane Farah, che decide di nascondere a casa sua. Nel frattempo si è aperto un altro caso: la misteriosa morte di Laura Scalise.

