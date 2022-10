Viola come il mare: anticipazioni quarta puntata, 21 ottobre/ Francesco rifiuta Farah

Viola come il mare, le anticipazioni TV della quarta puntata vedono il flirt tra Viola Vitale e Francesco Demir scricciolare

Prosegue l’appuntamento TV nei palinsesti Mediaset per Viola come il mare, la fiction di Canale 5 con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, così come preannunciato dalle ultime anticipazioni relative alla quarta puntata del 21 ottobre. La nuova puntata in arrivo per i telespettatori di Viola come il mare si preannuncia ricca di colpi di scena, che vedono vivere una battuta d’arresto il flirt avviatosi sul posto di lavoro, al debutto TV della trama della fiction, tra i protagonisti Viola Vitale e Francesco Demir. Questo dal momento che la giornalista affetta di sinestesia, Viola, interpretata da Francesca Chillemi, si prepara per un’uscita romantica con “il terzo incomodo”. Quella con il nuovo pretendente Raniero Sammartano, che, interpretato da Romano Reggiani, potrebbe subentrare nel cuore di lei al posto dell’ispettore capo di Polizia, il quale non crede nell’amore, segnato da un passato familiare turbolento. Tuttavia, il fascinoso Francesco Demir, interpretato da Can Yaman, proseguirà la sua conoscenza avviata con Farah in parallelo alla stretta collaborazione con la giornalista Viola, con cui continuano le indagini sui casi di cronaca, in particolare omicidi di Palermo.

Nel 7° e l’8° episodio di Viola come il mare, prosegue la stretta collaborazione dei protagonisti sui casi di omicidi

La quarta puntata di Viola come il mare, composta dal 7° e l’8° episodio della fiction Mediaset con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, potrebbe segnare l’inizio della crisi d’amore tra i protagonisti della trama.

Viola (Francesca Chillemi) si accinge a organizzare un weekend romantico con il giovane Raniero Sammartano (Romano Reggiani). Nonostante gli entusiasmi della nuova conoscenza, non tutto sembra procedere per il verso giusto. I piani della giornalista sono presto ostacolati, con un sopraggiunto raffreddore. Inoltre, mentre in redazione sembra tirare una cattiva aria, un delitto dalle dinamiche complesso rende la trama piuttosto intricata.

Viola e Francesco, interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman, si ritrovano a proseguire la loro stretta collaborazione volta alle indagini sui casi di omicidi, tra gli altri la morte della ristoratrice Luisa Palazzo. E oltre alla conoscenza sfumatasi per Viola, Francesco si rifiuta di legarsi alla nuova possibile fiamma Farah, a lui molto vicina, decidendo di concentrare le sue attenzioni nel lavoro delle indagini sul traffico di esseri umani. Nonostante l’allontanamento da Farah, intanto, Francesco Demir vorrà mettersi alla ricerca della giovane, fuggita dal centro di accoglienza. Questo mentre in commissariato si presenta un nuovo caso su cui si avviano le indagini: il tentato omicidio dell’avvocato Graziosi.

In parallelo alle indagini condotte al fianco dell’ispettore capo del suo cuore, Viola Vitale interpretata da Francesca Demir si ritrova nel mezzo di una scoperta concernente la collega e amica Tamara. Questo, mentre il rapporto tra Viola e il pretendente Raniero sembra evolvere in positivo. Tanto che Viola comincia a pensare di potersi confidare della sua malattia, la sinestesia, con il bel conoscente . Ma una serie di imprevisti le impedisce di parlare al giovane.

Che sia l’inizio di un poliamore, nella trama di Viola come il mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi?

