Sorpresa per Eva Grimaldi nel corso della nuova diretta del Grande Fratello. Come annunciato dal comunicato, per la gieffina arrivano ben tre persone: i nipoti Viola e Daniele e la moglie Imma Battaglia. Fa il suo ingresso Daniele, sottolineando quanto la sua mancanza si senta a casa. Stessa cosa fa Viola, che parla poi con Signorini di Eva: “Zia è fantastica. Io la vedo benissimo nella Casa, infatti sta andando molto bene.” Così ha parlato di Imma Battaglia: “Da quando è entrata, zia si è data alla pazza gioia. Ci ha fatto fare anche il bagno con la tempesta, cose assurde. Però, da quando sei entrata nella Casa, il frigo di zia Imma è sempre vuoto, zero!”

Imma Battaglia al Grande Fratello per la moglie Eva Grimaldi: la strana richiesta

Alle risate segue un freeze per Eva, che serve a far entrare in Casa l’altra sorpresa: proprio sua moglie Imma. “Mi manchi tantissimo, io non ce la faccio più! È tutto difficile a casa”, ammette la donna, che abbraccia e bacia con grande amore Eva Grimaldi. Infine, le lancia una divertente proposta: “Io vorrei che tu e LaFumagalla (il nuovo concorrente Mattia Fumagalli, ndr) faceste uno spettacolo per me: le travestite!”