Tre giorni dopo l’eliminazione di Luca Calvani, il Grande Fratello torna in onda oggi, giovedì 30 gennaio 2025, con la ventisettesima puntata che sarà ricca di colpi di scena e che porterà ad una nuova eliminazione. Alfonso Signorini, con la presenza in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e della portavoce del pubblico Rebecca Staffelli, aprirà la puntata parlando del televoto e dando altro tempo al pubblico prima di chiudere definitivamente tutto. Al termine della scorsa puntata, al televoto, sono finiti Helena Prestes, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi e Bernardo Cherubini.

Il pubblico, tuttavia, non è stato chiamato a scegliere chi eliminare ma chi salvare. Il concorrente che riceverà meno voti, questa sera, abbandonerà definitivamente la Casa e, secondo i sondaggi, quelli che rischiano di più sono Bernardo, Eva e Ilaria.

Grande Fratello: il triangolo Helena-Javier-Zeudi al centro della puntata

Occhi puntati sul nuovo triangolo del Grande Fratello che è formato da Helena Prestes, Javier Martines e Zeudi Di Palma. Dopo il confronto che Zeudi e Helena hanno avuto nella scorsa puntata, l’ex Miss Italia si è avvicinata sempre di più a Javier che, a sua volta, si è allontanato da Helena trascorrendo meno tempo con lei. Tra Zeudi e Javier il feeling sta crescendo sempre di più e tra i due c’è anche stato un bacio a stampo oltre a lunghe chiacchierate notturne. Sia Javier che Zeudi, tuttavia, non si sbilanciano per non ferire Helena: lo faranno questa sera?

Helena, inoltre, sarà al centro di un confronto con diversi concorrenti della casa che non tollerano più alcuni, suoi atteggiamenti dopo la dura lite che la modella brasiliana ha avuto con Lorenzo Spolverato entrando in bagno mentre si trovava quest’ultimo.

Sorprese per Eva Grimaldi e Bernardo Cherubini

Come in ogni puntata del Grande Fratello, anche in quella in onda questa sera, ci saranno dolci sorprese che regaleranno anche delle belle emozioni ai concorrenti dopo scontri, lacrime e discussioni. A ricevere le sorprese, queste sera, saranno Eva Grimaldi e Beranrdo Cheribini. Entrambi al televoto, l’attrice e il fratello di Jovanotti incontreranno due persone davvero importanti della loro vita.

Dopo averla salutata a lungo e dopo aver chiesto a gran voce la sua presenza, questa sera, Eva potrà riabbracciare Imma Battaglia. L’attrice, inoltre, avrà modo anche di incontrare i nipoti. Bernardo, invece, incontrerà Tiziana, la donna che ha sempre amato e con cui ha avuto una relazione ventennale.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello può essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. Il reality show può essere seguito anche in diretta streaming attraverso Mediaset Infinity che trasmette le puntate in streaming contemporaneamente alla diretta televisiva. Su Mediaset Infinity, inoltre, è possibile vedere anche le puntate precedenti, le singole clip dedicate ai concorrenti e la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.