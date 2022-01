Viola ripetutamente quarantena/ Pensionato fermato tre volte: multa da 2000 euro

Pensava di poterla fare franca nonostante avesse violato più volte la quarantena fiduciaria, eppure non è stato così. È quanto accaduto ad un pensionato 69enne della provincia di Chieti, che nel giro di pochi giorni ha accumulato una somma record di multe per essere stato colto fuori di casa quando invece, secondo le regole degli ultimi decreti, si sarebbe dovuto trovare in isolamento perché entrato in contatto con un positivo. L’uomo, residente a Miglianico, non è riuscito a rimanere in casa ed è stato fermato per ben tre volte.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo è stato beccato in flagranza di reato tre volte nel giro di quattro giorni. La prima volta è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione mentre si recava in tabaccheria e i carabinieri lo hanno multato di 400 euro. La seconda volta, il giorno dopo, è stato ripreso e multato dalle forze dell’ordine con l’aggiunta della recidiva. La terza e ultima volta è stato beccato mentre era in giro con la sua auto, con la multa salita a mille euro. In totale, per non aver rispettato la quarantena, il 69enne sarà costretto a pagare 2000 euro.

VIOLA RIPETUTAMENTE QUARANTENA FIDUCIARIA, COS’È SUCCESSO

Sembra uno strano scherzo del destino, o un vero e proprio accanimento della sfortuna per questo pensionato di Miglionico protagonista di questa bizzarra vicenda, eppure non è così. Infatti le forze dell’ordine lo avevano adocchiato dopo dei controlli attenti che la Prefettura della Questura di Chieti aveva dato alle volanti per monitorare tutti colori i quali erano interessate dalla quarantena fiduciaria perché entrati in contatto con persone, parenti stretti o amici, risultati successivamente positivi al coronavirus.

Nel caso del 69enne dunque il lavoro dei carabinieri ha dato i suoi frutti e ha provato ad arginare quanto più possibile l’espandersi dei contagi nella provincia, anche se l’uomo, secondo quanto riferito dai media locali, non era risultato in prima persona positivo.

