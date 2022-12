Viola Valentino abbandona il collegamento con Pomeriggio 5/ Roberto Alessi interviene e ‘salva’ la D’Urso

Viola Valentino abbandona il collegamento con Pomeriggio 5

Problemi per Barbara D’Urso durante la nuova diretta di Pomeriggio 5. Nella seconda parte della puntata del 7 dicembre la conduttrice torna a trattare delle accuse nei confronti di Francesco Mango e della questione reddito di cittadinanza. Viola Valentino e Francesco sono ospiti in collegamento e, dopo i saluti di rito, la D’Urso manda in onda un filmato che riassume l’intera vicenda e che tira in ballo anche la questione della presunta amante di Mango.

Alla visione del filmato Viola Valentino però si allontana, lasciando di fatto il collegamento. Una reazione che spiazza Barbara D’Urso che cerca invano di capirne le motivazioni. Francesco, dal canto suo, è altrettanto spiazzato e non riesce a dare una chiara spiegazione. È a questo punto che il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi chiede di poter intervenire.

Roberto Alessi interviene e convince Viola Valentino a tornare in collegamento: ecco come

L’intervento di Roberto Alessi risulta risolutivo in quanto riesce a convincere Viola Valentino a tornare nell’inquadratura e riprendere il collegamento, ‘salvando’ dall’imbarazzo Barbara D’Urso.

Queste le parole con le quali Alessi è riuscito a convincere Viola: “Se noi siamo qui è per il rispetto per un’artista che amiamo da decenni e poi perché ci sentiamo, proprio come pubblico di Viola, anche dalla sua parte. Siamo qui perché vogliamo chiarire una situazione senza alcuna inimicizia e assolutamente con la volontà di aiutare chi vuole bene e chi rispetta come noi tutti Viola Valentino. Per cui le chiedo di intervenire.”

