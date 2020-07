Viola Valentino/ Da “Comprami” al matrimonio con Riccardo Fogli (Techetechetè)

Viola Valentino tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda su Raiuno. Questa sera, martedì 28 luglio 2020, appuntamento con la grande musica italiana con video frammenti d’epoca dedicati ai grandi protagonisti della canzone italiana. Tra questi c’è anche Viola Valentino, la voce di “Comprami”, primo grande successo del 1979 con cui ha conquistato la grande notorietà e le classifiche di vendita vendendo più di mezzo milione di copie. Un successo trascinante quello di Viola che l’anno dopo è ancora ai vertici con i singoli “Sei una bomba” e “Sera coi fiocchi” seguiti nel 1981 da “Giorno popolare”. Sono anni importanti per la carriera della cantante che presta la sua voce anche al brano “Sola” estratto dal film “Delitto sull’autostrada” in cui recita accanto a Tomas Milian. Non solo, la Valentino approda anche in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Romantici” con cui vende più di 400 mila copie e collabora con grandi autori del panorama artistico italiano: da Gianni Bella a Alberto Camerini, da Grazia Di Michele a Maurizio Fabrizio, da Dario Gay a Bruno Lauzi, da Mario Lavezzi a Mogol. E ancora. Oscar Prudente, Scialpi, Vincenzo Spampinato, Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti, Giovanna Nocetti e Riccardo Fogli con cui vive anche una bellissima storia d’amore suggellata anche da un matrimonio celebrato nei primi anni ’70. Il matrimonio dura circa 20 anni, visto che la coppia negli anni ’90 decide di separarsi.

Viola Valentino oggi: “il mio nuovo album è un inno alla vita”

La carriera di Viola Valentino dopo i grandi successi degli anni ’80 prosegue, ma non mancano momenti di grande difficoltà. Dopo il matrimonio fallito con Riccardo Fogli, la cantante cerca di riprendersi pubblicando una serie di canzoni e album non riscontrando lo stesso successo degli anni precedenti. Proprio quest’anno ha pubblicato l’ultimo album di inediti dal titolo “E sarà per sempre” che ha raccontato così a sardegnareporter.it (data 23 marzo 2020): “il disco rappresenta un inno alla vita e all’amore, due concetti ben rappresentati nella poesia “Inno alla Vita” di Madre Teresa di Calcutta. È un viaggio speciale attraverso alcuni anni di musica particolarmente importanti e intensi, perché furono voluti e condivisi con gioia insieme a un uomo speciale, Luigi Matta, come le canzoni che insieme abbiamo costruito e realizzato con amore”. Un disco importante composto da 20 brani di cui 3 inediti e 2 cover a cui la Valentino ha lavorato tanto con la collaborazione di tantissimi giovani autori del panorama musicale italiano. Un vero e proprio ritorno alla musica dopo un periodo difficile legato ad un problema di salute come ha confessato a Eleonora Daniele (data 5 agosto 2019). La cantante ha scoperto di avere un tumore: “l’ho saputo circa tre o quattro anni fa. Mi sto curando. Mi hanno detto che bisognava operare d’urgenza. Quando arrivano queste cose nemmeno te ne rendi conto. Solitamente lo prendi in ritardo, è una malattia subdola, invece io ho avuto la fortuna di prenderlo in tempo. Ciò non esclude che ci sia metà e metà di sicurezza che non si propaghi”.



