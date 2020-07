Viola Valentino, fidanzato ha avuto malore/ “Straziante vedere Francesco Mango…”

Rivelazione choc di Viola Valentino sul fidanzato Francesco Mango: ha avuto un malore. La cantante e attrice non ha raccontato tutti i dettagli di quanto accaduto al compagno, ma da quel che ha scritto emerge che ha passato dei momenti molto difficili al suo fianco. «Sono state giornate e nottate tremende dopo il malore di Francesco, vederlo la notte lamentarsi per ore è stato straziante», scrive in un post su Instagram a cui allega una foto in cui appaiono insieme. Viola Valentino è dunque molto amareggiata per quanto accaduto: «La vita è stata crudele con lui! E non si meritava questo sgambetto dalla natura», ha aggiunto. Ma l’ex moglie di Riccardo Fogli ha rivelato anche che il fidanzato Francesco Mango aveva previsto cosa gli sarebbe successo. «Lui già sapeva tutto! Mentre stavo facendo un concerto mi disse tra 2 anni mi succederà questo, e da lì ho scoperto che lui è un veggente». Poi ha concluso con un’altra riflessione: «Troppe cose coincidevano su quello che sarebbe successo nella mia vita».

VIOLA VALENTINO CHOC, MALORE PER FRANCESCO MANGO

Il post pubblicato da Viola Valentino su Instagram ha ovviamente mandato in allarme tutti i suoi fan, che le hanno subito chiesto cosa sia successo e come stiano andando ora le cose. La cantante non si è sbilanciata, preferendo non entrare nei particolari. Ad una utente, presumibilmente un’amica, però ha risposto: «Poi ti spiego mi sono spaventata se stava da solo non stava qui a rompere le balle la prendo con ironia…». In tanti comunque le hanno espresso sostegno in questo momento particolare: «Mi dispiace per il tuo compagno», ha scritto una utente su Instagram. «Speriamo che ora stia bene tanti auguri» e «In bocca al lupo per tutto» sono solo alcuni degli altri commenti comparsi sulla pagina di Viola Valentino, sommersa da una valanga di affetto. L’auspicio è che le condizioni del fidanzato Francesco Mango migliorino, anche se al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto al compagno della cantante.





