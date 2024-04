Viola Valentino la rottura con l’ex marito Riccardo Fogli/ “O lo uccidevo o lo cacciavo di casa”

Viola Valentino e la verità sulla rottura con Riccardo Fogli

Viola Valentino, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato della sua verità riguardo all’intervista che Riccardo Fogli ha rilasciato a Domenica in cui l’artista ha affermato: “Avevo una storia con Patty Pravo. Mi separai da Viola che mi cacciò di casa“.

Viola Valentino, chi è la cantante/ Il matrimonio finito con Riccardo Foglio, lui: "Mi cacciò di casa"

“Era l’unica cosa da fare, o lo uccidevo o lo cacciavo” ha affermato ironicamente Valentino: “Io non avrei mai fatto una cosa del genere quindi non ho accettato la sua decisione. Patty Pravo? Io non la conosco, non l’ho mai incontrata”. Sull’addio di Fogli ai Pooh, la cantante aggiunge: “Gli dissi che aveva sbagliato. Non ammettevo questa cosa dopo tanti anni di lavoro insieme, di collaborazione e amicizia. Mi sembrava fuori luogo, soprattutto per una donna. Non c’è stato un proseguo dopo. L’ho cacciato di casa e non l’ho fatto mai più tornare. ”

Francesco Mango, marito Viola Valentino: chi è?/ Il promoter romano ha 34 anni in meno della moglie

Le parole di Riccardo Fogli sull’ex moglie Valentino

Riccardo Fogli, ospite a Domenica in con i Pooh, ha parlato del motivo che ha portato alla fine del matrimonio con la cantante Viola Valentino. Tutto è partito dalla relazione dell’artista con Pravo: “È successo che io mi ero fidanzato con Nicoletta, Patty Pravo. La storia iniziò quando io ero ancora sposato con Viola Valentino, e le prime settimane abbiamo fatto tutto di nascosto. “

E ancora: “Poi iniziarono a uscire i primi articoli. Né io né Nicoletta parlavamo con la stampa ovviamente, ma poi la questione divenne una cosa sempre più grande e grave. Viola mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo”. Da quel momento la cantante ha deciso di chiudere definitivamente la relazione senza tornare indietro nei suoi passi.

Francesco Mango, marito Viola Valentino: chi è?/ Il promoter romano ha 34 anni in meno della moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA