Viola Valentino, ex moglie Riccardo Fogli/ La lotta al tumore “l’ho preso in tempo”

Gli ultimi giorni per Viola Valentino sono stati pieni di ricordi da rievocare e non solo per via della foto del passato che riguarda il suo matrimonio con Riccardo Fogli. Per una volta lo storico artista dei Pooh non c’entra niente, anche se la musica è sempre al primo posto dei pensieri della cantante. La foto del passato pubblicata alcuni giorni fa su Instagram riguarda invece una grande icona della musica italiana, Renato Zero. “Ciao ni’, quanto tempo, quanti ricordi“, scrive Viola. nello scatto i due sono giovanissimi, lei con lunghi capelli scuri e frangetta, giacchetto e pantaloni. Zero con canottiera e pantaloni a righe bianche e nere, entrambi sorpresi forse in un momento di festa, visto che Renato stringe fra le mani un bicchiere da prosecco. Clicca qui per guardare la foto di Viola Valentino e Renato Zero. I rapporti fra l’ex moglie e Fogli invece sembrano ritornati distesi come un tempo, dopo tante battaglie e scuse. Tutto merito o demerito di Patty Pravo, con cui l’artista sceglierà di tradirla poco dopo il matrimonio celebrato nel ’72. Vent’anni di passione, liti e perdono, che sono culminati con il divorzio avvenuto nel ’93, quando Riccardo preferisce lasciarla per Stefania Brassi, madre del figlio Alessandro. Viola all’epoca, ricorda DiLei, risponderà con il brano Me marito se n’è ito, facendo il verso al tormentone El meneaito.

Viola Valentino, ex moglie Riccardo Fogli: la popolarità con “Comprami”

Raggiunta la popolarità con il singolo Comprami al finire degli anni settanta, Viola Valentino non è riuscita forse a raggiungere la popolarità dell’ex marito Riccardo Fogli, ma ha il merito di essergli rimasta accanto anche nei momenti più difficili. Sarà infatti con lui quando l’artista sceglierà di allontanarsi per la prima volta dai Pooh, al centro di un omaggio che Techetechetè farà con la puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2019. Oggi 69enne, Viola ha vissuto il successo e ha dovuto intraprendere molte battaglie, ultima delle quali contro un tumore. La brutta notizia sul carcinoma le viene data nel 2015, ricorda Vanity Fair, ma la cantante sceglierà di rivelarlo solo lo scorso aprile durante un’ospitata a Storie Italiane. “Ho tanta forza dentro“, ha sottolineato sul piccolo schermo, “ho avuto la fortuna di prenderlo in tempo“. Viola ha potuto superare tutto anche grazie alla vicinanza di Francesco Mango, suo attuale compagno e finito al centro delle polemiche per via dei 30 anni di differenza con l’artista. “Mi ricordo che avevo 11 anni e lei era la donna più bella d’Italia“, ha detto parlando delle nozze che potrebbero celebrare questo stesso settembre. Ovviamente con le dovute precauzioni, ovvero con la separazione dei beni. Dopo tutto la Valentino ha già alle spalle due divorzi, con Riccardo Fogli ed un secondo uomo di cui si sa poco e nulla.

La foto con Renato Zero

Visualizza questo post su Instagram Ciao ni’ quanto tempo quanti ricordi 🎵🎼🎤❤️🍀@renatozer0 Un post condiviso da viola valentino_official (@viola.valentino) in data: 4 Set 2019 alle ore 1:11 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA