Viola Valentino “Francesco Mango ha un altro figlio”/ “É come se stessi con un altro”

Viola Valentino, a sorpresa, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, annuncia che il compagno Francesco Mango ha scoperto di avere un altro figlio. “Scoprire che Francesco Mango abbia un altro figlio mi gratifica molto” – scrive la cantante che si dice molto contenta di aver fatto questa scoperta. Tuttavia, la Viola non nasconde di essere ancora frastornata e di doversi ancora abituare alla notizia. “Adesso è come se stessi con un’altra persona. Mi devo abituare, lo devo ammettere ma sono felicissima per lui”, aggiunge ancora. Una scoperta che cambierà probabilmente la vita di Francesco Mango e Viola Valentino che è pronta a sostenere il compagno in questa nuova avventura che sarà sicuramente bellissima. “Scriverò una canzone per loro”, conclude.

Viola Valentino: “Francesco Mango ha un altro figlio, è una cosa bella”

Francesco Mango, già papà di una ragazza adolescente, ha scoperto da poco di avere un altro figlio e Viola Valentino si dice felice per lui. I followers della cantante, sotto il post, hanno commentato la notizia e rispondendo ad altuni utenti, la cantante ha sottolineato come la cosa sia “una cosa bella”. Insieme da nove anni, Viola Valentino è pronta a supportare Francesco Mango nel suo ruolo di padre. La storia tra i due ha già superato varie prove restando sempre insieme. L’amore e la complicità, dunque, sono alla base di un rapporto sereno che rende felice sia Viola Valentino che Francesco Mango che in questi anni ha coinvolto la compagna nella vita di sua figlia.





