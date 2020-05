Viola Valentino in ospedale, perché?/ “Devo fare cistoscopia, problema di salute…”

Pubblicità

Giornata difficile per Viola Valentino che torna a far parlare di sé e non per il gossip o le sue polemiche ma per un motivo serio che, se non fosse per la sua espressione sorridente in foto, avrebbe già mandato i fan in tilt. Proprio poco fa, sui social, la cantante ha condiviso una foto che la ritrae in ospedale con tanto di cuffietta e mascherina pronta per una visita medica che, per fortuna, è andata bene. A raccontare quello che ha fatto e il motivo per il quale si trova in ospedale a Milano è lei stessa che in un lungo post a corredo della foto che vedete in alto, ha scritto ai suoi fan: “Eccomi insieme a degli Angeli Terreni, Stamani sono andata al San Carlo Borromeo di Milano a fare una visita di routine, per un problema di salute che ho avuto qualche anno fa”.

VIOLA VALENTINO IN OSPEDALE, PERCHE’?

La stessa Viola Valentino poi spiega che si tratta di un problema che ha avuto anni fa e che riguarda alcune cisti che, a quanto pare, deve tenere sempre sotto controllo e così proprio oggi ha affrontato questa visita ricevendo il migliore dei responsi: “È andata bene e sono contenta, ogni volta che devo fare questa visita(una cistoscopia) vi confesso che ho sempre timore del risultato.. Ma anche questa volta il buon Dio mi ha aiutata e l’esito è andato bene!!”. Inutile dire che il pensiero è andato subito agli infermieri e i medici che si occupano dell’emergenza Coronavirus e la stessa Viola Valentino ha ammesso: “Devo dirvi che l’atmosfera che si respirava all’interno della struttura ospedaliera era di tensione, ho visto con i miei occhi come infermieri e medici sono sotto stress a causa dell’emergenza Coronavirus, leggevo nei loro occhi la stanchezza, ma sempre pronti con il sorriso ad affrontare questo momento così difficile che affligge il nostro paese”.



