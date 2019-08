Viola Valentino VS Riccardo Fogli/ “Non ho bisogno dei suoi consigli!”, poi l’appello

In queste ore uno sfogo di Viola Valentino condiviso su Instagram, ha fatto il giro della rete. “E’ più facile essere saggi con gli altri che con noi stessi” (François de La Rochefoucauld)”, così inizia il suo messaggio. Poi continua: “Sappiamo tutti quanto pesino le parole, soprattutto se vengono espresse in una trasmissione televisiva come “Storie Italiane” condotta da Eleonora Daniele. Nella puntata del 30/5/2018 Riccardo Fogli ha rivolto nei miei confronti, da un lato, parole dense di affetto e per questo lo ringrazio pubblicamente, ma dall’altro lato, consigli non richiesti e, oserei dire, giudizi sforniti di qualunque dato fattuale”, ha scritto ancora la cantante. Poi “l’appello” all’ex marito. “Vorrei dire a Riccardo di non dar retta alle malelingue, ma soprattutto che alla mia età so badare a me stessa e non ho bisogno di un saggio padre che mi dica come vivere la mia vita. E ciò, soprattutto, se i suoi “consigli” (che lui definisce “messaggio globale”) celano – nemmeno tanto velatamente – delle osservazioni pesanti sul mio compagno, che potrebbe sentirsi offeso da tali affermazioni”.

Viola Valentino VS Riccardo Fogli: lo sfogo social

Viola Valentino prosegue: “Ognuno di noi ha fatto delle scelte. Stimo Riccardo e gli voglio bene, ma non accetto interferenze nella mia vita privata, che resta un fatto del tutto personale. Smentisco qualunque possibile interpretazione che possa definire “violenta”, “irrispettosa” o “anaffettiva” la mia attuale relazione e mi auguro che mi venga data la possibilità di replica in trasmissione dopo la pausa estiva”. Come mai la replica non è arrivata subito ma a distanza di mesi? Saperlo… ed infatti, anche sul web se lo domandano: “Infatti avevo visto l’intervista e mi sono stupita della tua non replica… è meglio che si guardi lui …. che ha una relazione finta… e qui Corona ha detto la verità”, scrive Claudia. A tal proposito sulla questione è intervenuto pure l’attuale compagno della cantante, Francesco Mango: “Neanche sapeva dei miei problemi di salute certe cose fanno male dentro vorrei cancellare questo 2019 questa è cattiveria pura, non comment”, ha scritto. Staremo a vedere se Eleonora Daniele darà alla ex moglie di Riccardo Fogli diritto di replica. Del resto, Storie Italiane ripartirà proprio a breve (ma è solo un caso se l’argomento è stato tirato fuori adesso… malpensanti!).

