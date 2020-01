Violante Placido, ex fidanzata Fabio Troiano/ “Sognavo Clooney” (Verissimo)

Tra i nomi più intriganti di questa puntata di Verissimo c’è indubbiamente il nome di Violante Placido, ex fidanzata di Fabio Troiano, attore, sceneggiatore e conduttore televisivo. Gli appassionati di gossip lo ricordano sicuramente per la sua storia d’amore con Violante Placido e per la relazione con Eleonora Pedron, mentre altri lo avranno visto all’opera tra il 2001 e il 2004 per aver interpretato uno storico personaggio della Melevisione: Genio Abù Zazà. Con Violante Placido ha condiviso un’intensa storia, conclusasi quando i sentimenti si sono affievoliti per entrambi. Violante Placido si è sicuramente riscattata alla grande, anche perché può godere di una carriera cinematografica di tutto rispetto e di successo. Per Violante Placido, d’altra parte, il cinema è questione di famiglia, essendo figlia di grandi attori.

Violante Placido, non solo cinema: anche la musica nel cuore

Violante Placido ha debuttato nel mondo del cinema del 1993, costruendo anno dopo anno un’ottima reputazione. Figlia di Michele Placido e di Simonetta Stefanelli, ha vissuto buona parte della sua vita a Los Angeles, dove è stata vittima di bullismo. Lo aveva raccontato in un’apparizione a Vieni da Me, quando aveva anche svelato la sua passione per la musica. Il debutto nel cinema è arrivato come detto nel 1993, proprio vicino a papà Michele nel bellissimo film Quattro bravi ragazzi. Nella sua filmografia scopriamo Vite strozzate e Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1996), con Stefano Accorsi. Una delle più grandi soddisfazioni per Violante Placido è stato realizzare un sogno chiamato Hoolywood, recitando al fianco di Nicolas Cage, nel film Ghost Rider, e George Clooney, nel film The American.

Violante Placido, quelle parole su Clooney: “Sognavo di baciarlo e poi…”

In una intervista abbastanza recente Violante Placido aveva speso splendide parole per George Clooney, descrivendolo come un fantastico collega. L’attrice ha inoltre confessato di aver sognato di baciarlo e di esserci pure riuscita: “Anni prima avevo sognato di baciarlo, e il sogno si è poi avverato. Si tratta di una persona che è veramente capace a metterti a proprio agio, anche perché è sia attore sia regista“. Su un’altra stella del cinema come Cage, invece, la Placido aveva svelato un curioso retroscena durante l’ospitata a Vieni da Me: “Da bambina l’ho visto in Stregato dalla luna e mi piaceva da morire. Lui però pensava ad altro: si era preso una cotta per mia madre. Me lo ha confessato durante le riprese di Ghost Rider in Romania. Un giorno finiamo di lavorare alle 4 della mattina, decidiamo di fare colazione con uova strapazzate con del vino rosso e proprio in quel momento mi confessa di essere rimasto folgorato da mia mamma“.



