Virgin Galactic, diretta streaming video/ A bordo 3 italiani: nello spazio per 90 minuti

Scatterà oggi alle ore 17:00 italiane il decollo della Virgin Galactic, la nuova missione spaziale commerciale denominata di preciso Galactic 01. Dallo Spaceport America, in quel del New Mexico, decollerà la navicella spaziale con a bordo tre italiani, leggasi Walter Villadei e Angelo Pandolfi, ufficiali dell’Areonautica militare, nonché Pantaleone Carlucci del Consiglio nazionale delle ricerche d’Italia. Assieme al trio nostrano anche i due piloti nonché Colin Bennet, istruttore della Virgin Galactic e veterano dei voli suborbitali.

La missione durerà in totale 90 minuti, con l’obiettivo di condurre degli esperimenti raccogliendo i dati sulle tute e sui sensori presenti in cabina; verranno ad esempio misurati i livello di radiazione nella mesosfera, ma anche il modo in cui liquidi e solidi si mescolano assieme in condizioni di microgravità. «Galactic 01 è il nostro primo volo spaziale commerciale e siamo onorati di essere stati scelti dall’Aeronautica Militare Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro prima missione di ricerca spaziale, Virtute 1. Virgin Galactic inaugurerà una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo spazio per le istituzioni e gli istituti di ricerca per gli anni a venire» sono le parole di Michael Colglazier, ceo di Virgin Galactic.

VIRGIN GALACTIC: IL COSTO DEI BIGLIETTI

L’azienda di Richard Branson, noto miliardario americano, ha già venduto circa 800 biglietti per i futuri voli commerciali, tra l’altro tutti pagati fra il 2005 e il 2014 a cifre comprese fra i 200mila e i 250mila dollari, oltre agli ultimi 200 che sono invece costati 450mila dollari ognuno causa inflazione. La missione Virgin Galactic avviene attraverso un aereo nave madre con a bordo i due piloti: il velivolo decolla dalla pista quindi sale in quota e sgancia un aereo a razzo che poi si libra ulteriormente nel cielo volando nello spazio fino a raggiungere la velocità di quasi Mach 3, prima poi di fare rientro sulla Terra. I passeggeri a bordo sperimenteranno alcuni minuti di assenza di gravità oltre a vedere la curvatura del nostro pianeta: un’esperienza davvero fantastica. Per seguire la diretta video streaming della missione dovrete cliccare su questo indirizzo, il sito ufficiale di Virgin Galactic.

