VIRGINIA DE AGOSTINI, EX MOGLIE DANIEL MCVICAR/ Accordo con Clarke di Beautiful e…

Non sarà in studio a Domenica Live, il salotto di Barbara D’Urso, Virginia De Agostini, ex moglie di Daniel Joseph McVicar, l’attore che il pubblico italiano ha imparato a conoscere per tanti anni nei panni di Clarke Garrison, il marito di Sally Spectra nella soap “Beautiful”. Eppure è inevitabile che proprio di lei, delle accuse mosse nei confronti dell’interprete americano e poi improvvisamente ritirate nel corso di un’udienza in tribunale si parlerà questa sera su Canale 5. Le sue parole avevano infatti convinto la magistratura ad aprire un processo a carico di McVicar, finito alla sbarra con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. La donna inoltre aveva detto di aver subito un’aggressione sotto casa risalente al 12 aprile 2017.

VIRGINIA DE AGOSTINI, EX MOGLIE DANIEL MCVICAR

Ma chi è Virginia De Agostini? La seconda moglie di Daniel Joseph McVicar si è fatta conoscere grazie a “Notti sul ghiaccio”, il programma andato in onda su Rai Uno sotto la conduzione di Milly Carlucci, nel quale lei ha partecipato in qualità di insegnante di pattinaggio sul ghiaccio e che aveva fatto da “Cupido” tra i due. Virginia De Agostini, che aveva denunciato la gelosia ossessiva dell’ex marito, parlando di un controllo morboso anche dopo la fine della loro relazione, ha deciso di ritirare le accuse in un processo che in ogni caso andrà avanti. Ma come si spiega questa scelta da parte della donna? Stando a quanto riferito dal portale Torino Today, alla base di questa decisione – che sarebbe seguita in seguito al raggiungimento di un accordo tra le parti – la volontà di Virginia De Agostini di evitare al figlio Pietro, nato dalla loro relazione, una dolorosa controversia nelle aule di tribunale.



