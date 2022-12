Virginia e Pietro, figli Rosanna Banfi/ Somiglianza incredibile! E con nonno Lino…

Virginia e Pietro Leoni, ecco chi sono i figli di Rosanna Banfi: il rapporto speciale della primogenita con nonno Lino

Virginia e Pietro sono gli amati figli dell’attrice Rosanna Banfi, nonché nipoti del mitico Lino Banfi. La primogenita è nata nel 1993, circa un anno dopo le nozze dei suoi genitori, Rosanna e Fabio. Il figlio Pietro, invece, è nato cinque anni dopo Virginia, nel 1998. A quanto sembra, i figli di Rosanna Banfi e Fabio Leoni vivono a Roma, anche se Pietro è spesso all’estero per motivi legati allo studio. Per quanto riguarda la vita privata dei due ragazzi, sappiamo che Virginia Leoni è sposata dal 2021. Alle spalle un fidanzamento di circa otto anni con il suo Gianluca, che oggi è appunto diventato suo marito.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele, almeno stando a quanto emerge dai social, dove la nipote di Lino Banfi condivide spesso attimi romantici della sua relazione sentimentale. Rapporto speciale con il nonno, come dicevamo, che ha celebrato il rito civile di Virginia e Gianluca. Una sorta di “benedizione” importante, quella data dall’attore pugliese, che stravede per i suoi nipoti.

Virginia e Pietro Leoni, i figli di Rosanna e Fabio “divisi” per motivi di studio. Lei a Roma e lui…

Difficile invece reperire informazioni sulla vita privata del secondo figlio di Rosanna Banfi. Di Pietro, infatti, pare trapelare poco o nulla, anche sui social. Di sicuro c’è una bella somiglianza coi genitori, da parte di entrambi i figli. In realtà, soprattutto Virginia sembra molto simile a mamma Rosanna. La ragazza, inoltre, ama i tatuaggi, infatti ne ha uno che è ben visibile anche sulle foto postate dal suo matrimonio.

Virginia lavora assieme al marito nella famosa “Orecchietteria Banfi”, un’attività che la famiglia ha aperto proprio nella capitale. Nel ristorante non lavora invece il fratello Pietro, che al momento sarebbe impegnato negli studi universitari. Chissà se in futuro farà ritorno a casa per dare una mano all’attività di famiglia o se invece percorrerà altri sentieri lavorativi.

