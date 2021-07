Virginia e Victoria, figlie Sinisa Mihajlovic/ Sinisa geloso. Durante la malattia..

Virginia e Victoria Mihajlovic sono le bellissime figlie dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Le due giovani sorelle sono note al grande pubblico per aver partecipato ad una delle edizioni vip dell’Isola dei Famosi, ma non solo. Sui social sono sempre state molto attive e popolari, catalizzando le attenzioni degli internauti con scatti della propria vita private. Le due ragazze sono state vicinissime al padre nel momento in cui il mister dei rossoblu si è trovato a combattere contro una gravissima malattia: la leucemia. Viktorija e Virginia dopo lo choc hanno trovato una forza straordinaria per sostenere il papà in una battaglia complicatissima e spaventosa. Sono sempre state molto legate al papà, nonostante la sua gelosia e il suo istinto protettivo nei loro confronti, ma è chiaro che dopo il trauma della malattia si siano avvicinati ulteriormente, rendendo il rapporto ancor più speciale.

Virginia e Victoria, figlie Sinisa Mihajlovic: chi sono e cosa fanno nella vita

Virginia e Victoria sono nate dalla storia d’amore tra Sinisa Mihajlovic e la soubrette Arianna Rapaccioni. Viktorija ha ventiquattro anni, due bellissimi occhi ed un caratterino speciale, proprio come quello del padre. La ragazza studia alla facoltà di Psicologia a Roma e sui social è molto popolare. Con la sorella Virginia ha condiviso l’esperienza televisiva all’Isola dei Famosi, nonostante i dubbi del padre. Anche la ventiduenne ha un certo feeling coi social network e proprio come la sorella ha intrapreso le prime collaborazioni da influencer. Sbirciando il suo profilo Instagram si intuisce che è molto appassionata agli animali e infatti ha un french bulldog di nome Carlotta, alla quale è molto affezionata.

