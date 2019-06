Virginia Mihai uccisa e data in pasto ai maiali/ Unghia risolve omicidio dopo 20 anni

Un cold case è stato risolto dopo 20 anni grazie al ritrovamento dell’unghia di un alluce. Questo reperto ha provato infatti che Virginia Mihai è stata uccisa e il suo corpo fatto sparire. La romena, seconda moglie dell’allevatore di maiali Valerio Sperotto, scomparve nell’aprile del 1999. Il caso della 40enne è rimasto irrisolto per decenni, poi la svolta. Come riportato dal Corriere della Sera, l’estate scorsa gli archeologi forensi hanno rinvenuto nell’ex porcilaia del marito, morto nel 2011, l’unghia. Due centimetri e mezzo da cui è stato ricavato il Dna della vittima. Virginia era stata uccisa e data in pasto ai maiali dal marito da cui si stava separando. E la stessa fine potrebbe aver fatto la prima moglie dell’uomo, Elena Zecchinato, di cui si persero le tracce nel 1988. Un secondo cold case che potrebbe essere a sua volta risolto con le ricerche che partiranno a breve sulle tubature e vasche della porcilaia di Velo d’Astico (Vicenza). Qui i carabinieri del nucleo investigativo sono tornato per un sopralluogo e per delimitare la proprietà per le ricerche. La chiave per risolvere i due misteri è dunque in quel terreno. I due casi dunque possono essere risolti grazie all’apporto delle nuove tecnologie e alla caparbietà del sostituto procuratore di Vicenza Hans Roderich Blattner e dei carabinieri.

VIRGINIA MIHAI FU UCCISA E DATA IN PASTO AI MAIALI

Eppure di inchieste ne erano state aperte diverse, infatti l’allevatore Valerio Sperotto fu indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ma i fascicoli furono archiviati. L’uomo parlava di una congiura e sosteneva che le due mogli erano fuggite con l’intenzione di inguaiarlo. Ma gli esperti del Labanof, il Laboratorio di antropologia ed ontologia forense dell’Università di Milano diretto da Cristina Cattaneo, insieme al lavoro del Ris di Parma, hanno dato una svolta ad un caso senza precedenti. Si sono ritrovati ad estrarre il Dna da un reperto di quel genere e così datato. L’unghia di Virginia Mihai si trovava nel terreno della canalina di scolo dei liquami. Il corpo si trovava lì nel 1999, non a Vicenza, dove qualcuno fece ritrovare la sua auto, chiusa a chiave e con il portafogli. Sperotto è stato forse aiutato da qualcuno per depistare le indagini? Vogliono scoprirlo gli inquirenti che, come riportato dal Corriere della Sera, sono ripartiti da zero. L’allevatore aveva atteso tre giorni prima di denunciare la scomparsa della moglie Virginia Mihai e aveva venduto frettolosamente i suoi maiali, pur sapendo che non digeriscono denti, capelli e appunto unghie, che non si decompongono. Dalle ricerche però non è emerso lo scheletro, che nel 2017 ha dichiarato di aver visto il costruttore Bortolo Miotti, che nel 2017 voleva acquistare l’area. L’imprenditore fu indagato per simulazione di reato e presto gli arriverà il conto degli scavi.

