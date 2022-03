Virginia Saba, chi è la fidanzata di Luigi Di Maio/ “Ho capito cos’è l’amore”

Ormai da anni Luigi Di Maio è uno degli esponenti più importanti del nostro governo, confermato nonostante sia cambiato il Presidente del Consiglio. Attualmente l’esponente del Movimento Cnque Stelle è Ministro degli Esteri, attività che lo vede particolarmente impegnato soprattutto ora che è in corso il conflitto n Ucraina. A dargli serenità quando ha un po’ di tempo ci pensa comunque la fidanzata Virginia Saba, giornalista che compirà 40 anni il prossimo ottobre.

Tra le sue passioni c’è anche lo sport non solo perché se ne è occupata sul lavoro grazie alle esperienze a Sky e Sportmediaset. Per ben 17 anni, infatti, ha giocato a basket.

Come è nato l’amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba: le parole della giornalista

Il primo incontro tra Luigi e Virginia è avvenuto nel 2019, in occasione di un impegno di lavoro di entrambi e li ha portato a bruciare le tappe: “L’amore è da supermarket: vai, scegli, usi, poi ti stanchi… è prendere, non dare. Io sto con una persona che dà a tutti e quindi non ha mai molto tempo per me. Per cui, ho capito che l’amore, invece, è dare: è essere felici quando procuri un sorriso. Amare significa comprendere il sogno dell’altro senza dimenticare il tuo” – sono state le parole della giornalista.

I due fanno il possibile per condividere ogni momento libero, aspetto che li ha portati a far crescere il loro rapporto: “Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna. Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare“.

