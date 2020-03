VIRGINIA SABA, FIDANZATA LUIGI DI MAIO/ “Mi sono innamorata del suo coraggio”

Virginia Saba è la fidanzata di Luigi Di Maio. Il suo nome come “nuova fiamma” di Di Maio è iniziato a circolare nel marzo 2019, dopo la rottura di quest’ultimo da Giovanna Melodia. La Saba è ex cestista di Serie A2, giornalista e soprattutto collaboratrice parlamentare. Ed è proprio nell’ambito del suo lavoro, che ha conosciuto l’ex leader pentastellato, con cui è stata beccata per la prima volta a Siviglia, in Spagna. Virginia ha confermato i rumors solo qualche giorno dopo, rilasciando le seguenti dichiarazioni a La Stampa: “Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. […] Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza…”. Poco dopo la rinuncia di Di Maio al ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle, la Saba ha ribadito a mezzo social la sua stima e il suo sostegno nei confronti “dell’uomo migliore” che potesse incontrare: “Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù”.

Chi è Virginia Saba

Virginia Saba è nata il 15 ottobre 1982 a Selargius (Cagliari), ma non sappiamo molto della sua infanzia e della sua vita privata prima dell’incontro con Luigi Di Maio. Il suo primo ruolo in politica è stato quello di assistente parlamentare di Emanuela Corda, deputata del M5s. La Saba è altresì un volto noto del giornalismo italiano, potendo vantare collaborazioni con l’emittente sarda Videolina, Mediaset, Sky e Unione Sarda. Prima di diventare uno dei volti di punta di Videolina, e poi inviata di Skysport e Skysport24 (dal 2008 al 2010), ha lavorato per Epolis e Sardegna Quotidiano. Virginia è laureata in Lettere moderne e risulta iscritta alla Pontificia Facoltà Teologica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA