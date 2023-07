Virginia Woolf colpita dalla cultura woke/ “Scrive: Pelle nera come una scimmia”

Ancora una volta la cosiddetta cultura woke, che vorrebbe un mondo fatato senza discriminazioni di alcun tipo, ma neppure il ricordo di quelle passate, ha colpito una delle autrici più apprezzate di sempre, ovvero Virginia Woolf. A finire sotto la lente dei censori è stato il suo romanzo più apprezzato, anche e soprattutto dalle femministe “vecchio stampo”, ovvero Gita al faro (in lingua originale: To the lighthouse), nel quale l’autrice userebbe un linguaggio troppo colorito per il 21esimo secolo, sul quale l’editore ha preferito prendere le distanze. A decidere di mettere una sorta di bavaglio ideale a Virginia Woolf è, ancora una volta, la casa editrice Vintage Books, di proprietà della Penguin Random House, che ha già censurato diversi autori, tra Hemingway, Dahl e Fleming.

La cultura woke contro la Woolf: “Alcuni termini sono inaccettabili”

Fortunatamente, per certi versi, l’editore che ristamperà il celebre libro di Virginia Woolf ha deciso di non riscriverne o censurarne parti, anche perché, probabilmente, si sarebbe persa parte dell’innovativa struttura grammaticale e lessicale dell’autrice, che al suo tempo contribuì a rivoluzionare tanto la letteratura, quando la lingue inglese. Una sorte ben diversa, insomma, di quanto capitato ai colleghi Roald Dahl, Ian Fleming ed Agatha Christie, ai quali sono state rimosse, o riscritte, intere parti dei testi originali.

Chiunque, in futuro, aprirà la nuova ristampa di Gita al faro di Virginia Woolf, nella primissima pagina si troverà un trigger warning, ovvero un avviso, nel quale l’editore esplica chiaramente di non approvare certi “atteggiamenti”, e neppure le “rappresentazioni culturali o del linguaggio”, dell’autrice. È piuttosto frequente, infatti, nei testi e romanzi della famosa scrittrice, trovare la tanto detestata parola “negro”, ed addirittura in un passaggio, descrivendo un personaggio di colore, scrive che ha “la pelle nera come quella di una scimmia“, termini più che accettabili nei primi anni del ‘900 in cui la scrittrice visse.

