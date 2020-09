Virginio è Justin Timberlake/ “Can’t stop the feeling”, applausi per la performance

“Identico”. Questo è l’aggettivo utilizzato da Loretta Goggi e Vincenzo Salemme nei confronti di Virginio che si è esibito nei panni di Justin Timberlake cantando “Can’t stop the feeling”. Panariello ha scherzato coinvolgendo Francesco Paolantoni che “nel canto e nel ballo non è stato da meno”, dando vita anche a un divertente siparietto con l’attore napoletano. Voce e ballo ben intonate sono state molto apprezzate, la scenografia è stata molto applaudita, soprattutto da Loretta Goggi che ha messo in evidenza il lavoro di scenografi e ballerini. (agg. di Fabio Belli)

Virginio è Justin Timberlake con “Can’t stop the feeling”

Virginio è Justin Timberlake e canterà “Can’t stop the feeling”. Virginio si prenderà il suo spazio su Rai 1 a Tale e Quale Show, programma che tornerà protagonista stasera 18 settembre 2020. C’è davvero molto da dire riguardo all’artista, che all’età di 35 anni ha già passato numerosi momenti importanti nella televisione e nello spettacolo. Scopriamo qualche informazione in più: il primo aspetto che salta all’occhio e che molti senz’altro ricorderanno riguarda la partecipazione di Virginio alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, altro talent che continua a restare in televisione da diversi anni. In quella occasione, riuscì a battere in finale una collega del calibro di Annalisa, che di lì a poco sarebbe diventata famosa grazie alla capacità di sfornare una lunga serie di successi musicali. E lui? Riuscire a creare una carriera solida e duratura non è facile per nessuno. Il ragazzo di Fondi ha avuto tante difficoltà ad emergere, ma non ha smesso di lavorare nel mondo della musica. Infatti, ha scelto di focalizzarsi sulla scrittura di brani di successo per altri artisti, come ad esempio Laura Pausini e Francesca Michielin, senza dimenticare Elisa e Raf. Nel frattempo, ha continuato a scrivere per se stesso e si è fatto notare per il singolo Rischiamo tutto, risalente al 2018.

Virginio, è innamorato?

Ma ora concentriamoci sugli aspetti principali della vita privata di Virginio, secondo alcune indiscrezioni, il cantautore si sarebbe innamorato di un altro ragazzo subito dopo la sua vittoria ad Amici, ma le voci non sono mai state confermate in maniera ufficiale. D’altronde Virginio non ha mai messo in pubblica piazza i suoi avvenimenti privati sui social network, dedicando la propria pagina soprattutto alle sue gesta nell’ambito musicale. Ad ogni modo, in una recente intervista, il giovane ha dichiarato di essere fidanzato, anche se non ha specificato alcun particolare relativo alla sua nuova fiamma sentimentale. Inoltre, ha ricordato il dramma vissuto quando i suoi genitori hanno deciso di separarsi dopo 23 anni di matrimonio. Virginio si è ripreso da una situazione così difficile grazie alla sua voglia di mettersi in gioco e di diventare un cantante di successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA