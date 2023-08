Virna Toppi è diventata mamma: nata la piccola Asia/ Il tenero annuncio su Instagram e le prime foto

Virna Toppi è diventata mamma: è nata Asia, l’annuncio su Instagram

Alla fine il sogno più grande si è trasformato in una meravigliosa realtà: Virna Toppi è diventata mamma. La prima ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala ne ha dato annuncio su Instagram, attraverso un contributo fotografico ed un messaggio scritto. Due scatti ritraggono la ballerina assieme al marito Nicola Del Freo e ad Asia, primo frutto del loro amore. A corredo, un tenero messaggio per comunicare al mondo la lieta notizia: “Il nostro più grande successo. Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile. 24/08/23“.

La coppia è al settimo cielo per la nascita di una nuova vita, che allargherà la propria famiglia e alla quale dedicherà ogni attenzione. Il post è stato inondato di like e sono numerosissimi i messaggi di affetto ricevuti dalla coppia.

La storia d’amore di Virna Toppi e Nicola Del Freo

La storia d’amore di Virna Toppi e Nicola Del Freo viaggia sul binario della complicità e della grande passione che hanno in comune: la danza. Anche il marito della neo-mamma, infatti, è primo ballerino del corpo di ballo al Teatro alla Scala. In un’intervista di coppia rilasciata quest’anno a Verissimo, Del Freo aveva rivelato come si sono conosciuti e come è arrivata la proposta: “Io quando ci siamo conosciuti ero appena rientrato in Italia, avevo incontrato una marea di persone. Alla prima lezione la guardavo, poi l’ho rivista dopo settimane. È stata lei a fare il primo passo. La proposta è stata in uno chalet di montagna, è stato romantico e intimo. Mi sono portato dietro l’anello per due anni“.

La coppia si è sposata lo scorso anno, ma il grande passo non è arrivato immediatamente dopo la proposta. Come da lei raccontato, “era un momento di crisi nella mia carriera, ho voluto lasciare tutto e partire per ritrovare me stessa. Avevamo appena finito di arredare casa. Lui mi ha lasciata andare, è stato un grande gesto d’amore. Ha messo davanti a se stesso il mio bene. Non so se al posto suo avrei fatto lo stesso. Aveva l’anello pronto, ma non voleva farmi la proposta prima di partire per non darmi dei limiti. Lui sarebbe stato lì ad aspettarmi quando sarei tornata“.

