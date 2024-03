Virna Toppi chi è e il matrimonio con Nicola Del Freo/ “Mio marito? Innamorata subito quando l’ho visto!”

Virna Toppi, chi è la prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala?

Ospiti importanti anche nella puntata di questo sabato 9 marzo 2024 di Verissimo, e tra i vari interverrà anche la prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala Virna Toppi, chi è? Di lei si sa che è nata a Lentate sul Seveso in provincia di Monza e Brianza il 24 dicembre del 1992. Ha 31 anni e si è diplomata alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala nel 2011 e nello stesso anno ha iniziato è entrata nel compagnia del Balletto del Teatro dell’Opera di Dresda. Nel 2012 è ritornata a Milano e nel 2018 è diventata la prima ballerina del Teatro alla Scala. Ha partecipato anche nel programma di Rai1 Danza con me ballando con Roberto Bolle.

Virna Troppi dalle pagine dell’accademialascala.it ha raccontato come e quando è nata la passione per la danza: “Fin da bambina ho amato ballare a ritmo di musica, senza aver mai preso una vera lezione. Quando capii che volevo fare la ballerina avevo 7 anni e chiesi ai miei genitori di portarmi in una scuola di danza. Inizialmente non erano molto felici di questa mia scelta: nessuno di loro aveva mai coltivato la mia stessa passione e avrebbero preferito che io mi impegnassi in uno sport. Nonostante ciò, iniziai a studiare seriamente danza classica. Mi piacque subito e, infatti, non l’ho mai più lasciata!” Ed a soli 10 anni viene ammessa al primo corso della Scala. Per migliorarsi e perfezionarsi ha studiato tanto: prima con l’insegnante Vera Karpenko, a Civitanova Marche; successivamente a Londra, per seguire uno stage di due settimane della Scuola del Royal Ballet presso White Lodge, e poi molti altri.

Nicola Del Freo, chi è il marito di Virna Toppi? Lei: “Quando l’ho conosciuto mi sono innamorata subito

Per quanto riguarda la vita privata, Virna Toppi è sposata con Nicola Del Freo, chi è? Anche lui ballerino classe 1991. È il primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla scala, i due, infatti, si sono conosciuti proprio in quel magico Teatro. La ballerina ha infatti confessato in una recente intervista: “Non è stato un colpo di fulmine perché ero molto concentrata sul mio lavoro. Ma quando l’ho conosciuto, l’ho trovato molto interessante come persona e mi sono innamorata subito. Infatti ho fatto io il primo passo”. I due si sono sposati nel 2022 e proprio a Verissimo, in cui torneranno ospiti oggi, hanno annunciato di aspettare una bambina, Asia, nata il 24 agosto 2023.

Virna Toppi ha realizzato sia il sogno di diventare una ballerina e danzare con tutti i numero uno che quello di creare una famiglia con l’uomo della sua vita, il marito Nicola Del Freo. A chi sogna di danzare come lei ha detto: “Non bisogna mollare, mai. Il consiglio che mi sento di dare a chi sogna di entrare nella prestigiosa scuola scaligera è di farlo solamente se spinti da passione personale. È un percorso molto impegnativo, che richiede dedizione totale e che è costellato anche di momenti di sconforto, ma l’importante è non dimenticare mai cosa ci spinge a danzare. Ovviamente non esiste solo il teatro, come punto di arrivo per un ballerino, ma se il teatro rappresenta il proprio sogno allora bisogna lavorare ogni giorno con costanza mettendoci il cento per cento, per far sì che tutto si realizzi”.











