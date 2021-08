Vissani vs Cecchi Paone/ “Green Pass? Italia pecora nera”, “Non dire cose non vere!”

Gianfranco Vissani, ospite della trasmissione di Canale 5 “Morning News”, è stato protagonista di uno scontro con il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone. Il noto chef ha specificato che, presso il suo ristorante, tutti i dipendenti sono vaccinati e in possesso di Green Pass, ma non sono mancate le difficoltà con i clienti: “Il Governo sta facendo caos e noi ristoratori, che lavoriamo soprattutto in questo periodo estivo, dobbiamo arrivare a rispondere sgarbatamente ai clienti che non hanno il Green Pass, non sono vaccinati e non vogliono in alcun modo fare il tampone. Queste decisioni andrebbero assunte un po’ prima. Adesso noi ci troviamo in una situazione in cui i bambini sotto i 12 anni non vaccinati devono andarsene dal ristorante”.

Roberto Gualtieri vs Mario Giordano/ "Vaccino e Green Pass unica via", "Non è vero!"

E, ancora: “Il Governo dovrebbe dire: vacciniamo tutta l’Italia. Però, i genitori non vogliono vaccinare i ragazzi di 12 anni, per via di tutti i dubbi che riguardano il siero. Per quale motivo abbiamo iniziato a vaccinare tardi la gente? Come mai la Spagna non fa neanche il Green Pass? Noi siamo l’unica pecora nera di tutta l’Europa! Noi ristoratori siamo stati chiusi 14 mesi e non abbiamo preso un euro. Almeno i tamponi dovrebbero essere gratuiti per i dipendenti“.

Obbligo vaccino, arriva l'ok dalla Consulta Bioetica/ "È dovere per stare in società"

CECCHI PAONE REPLICA A VISSANI: “NON DIRE COSE NON VERE!”

Alessandro Cecchi Paone, dopo avere ascoltato lo sfogo di Vissani, ha manifestato tutta la propria contrarietà, esortandolo a non affermare cose non rispondenti al vero: “Non dire che il vaccino non è sicuro, è sicurissimo! Ti salva la vita e non ti manda in ospedale! Oggi le terapie intensive sono piene soltanto di persone non vaccinate. Non si può neppure parlare di anticostituzionalità del Green Pass”.

Vissani ha prontamente replicato: “Il problema è che i vaccini ai bambini i genitori non li fanno fare. Cecchi Paone, ma che stai dicendo, ma fammi il piacere!”. La chiosa è spettata al giornalista e storico conduttore de “La Macchina del Tempo”: “Dico cose che so… Io non so nulla di cucina, ma su questo argomento so tante cose”.

Matteo Bassetti: "Green Pass solo a vaccinati e guariti"/ "Opzione tampone va tolta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA