Visti a russi, Commissione UE: “sospendiamo accordo”/ “Stop accesso privilegiato”

La Commissione europea ha proposto la sospensione dell’accordo del 2007 che facilita il rilascio dei visti ai cittadini russi. La proposta viene avanzata in una nota nella quale si legge inoltre che la Russia sta conducendo una “guerra di aggressione” e per questo motivo non deve “beneficiare di agevolazioni per i visti fino a quando continua a condurre la sua politica estera distruttiva e l’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina, dimostrando un completo disprezzo per l’ordine internazionale”.

Il provvedimento, come si legge ancora nella note, “significa che i cittadini russi non godranno più di un accesso privilegiato all’Ue e dovranno affrontare una procedura di richiesta del visto più lunga, più costosa e più complicata”. Dunque un’ennesima presa di posizione da parte dell’Europa nei confronti della Russia e dei suoi cittadini, che va ad aggiungerci alle varie sanzioni che da febbraio in poi sono state prese nei confronti di Mosca.

Richiedere il visto sarà più difficile

“L’agevolazione del visto è un segnale di fiducia, che la guerra di aggressione della Russia ha completamente distrutto“, ha scritto su Twitter il presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. È finito il tempo del “business as usual” con Mosca, scrive ancora la von Der Leyen, che ha anche annunciato che l’Ue non riconoscerà più i passaporti russi rilasciati nelle “regioni occupate dell’Ucraina”.

La proposta della Commissione europea di sospendere l’accordo con la Russia per il rilascio dei visti prevede il dunque che chi voglia farne richiesta debba affrontare un iter più lungo e costoso. Infatti, come sottolinea il sito della Commissione, i cittadini russi che richiederanno un visto d’ingresso, vedranno aumentata la tassa da 35 a 80 euro. Le richieste di visto passeranno da 10 a 15 giorni, con la possibilità di estensione fino a un massimo di 45 giorni in caso di individui che richiedano controlli più approfonditi. Verranno inoltre imposte delle restrizioni sui visti di ingresso multiplo nell’area Schengen. La lista non sarà inoltre più semplificata.

