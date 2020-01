Vita di Pi/ Video, su Rai 3 il film con la regia di Ang Lee (oggi, 2 gennaio 2020)

Vita di Pi andrà in onda giovedì 2 Gennaio in prima serata su Rai 3 alle ore 21.20. Si tratta di un film drammatico d’avventura, la cui storia è stata tratta dall’omonimo libro di Yan Martell, uno scrittore canadese. La pellicola è stata girata nel 2012 e diretta dal regista di Taiwan Ang Lee. I principali interpreti sono Suraj Sharma nei panni di Pi quando ancora era un bambino; Irrfan Khan che interpreta Pi adulto, Rafe Spall interpretato dall’autore del libro da cui è tratto il film: Yann Martel. Fa la sua apparizione uno dei più importanti attori del cinema francese Gérard Depardieu nei panni del cuoco francese, recitano anche Tabu che interpreta la madre di Pi e Adil Hussain nei panni del padre di Pi, ci sono anche Ayush Tandon che da il volto al giovane Pi e l’italiano Andrea Di Stefano che recita nel ruolo del prete.

Vita di Pi, la trama del film

La storia di Vita di Pi inizia con Pi adulto che viene intervistato da uno scrittore in cerca di spunti per il proprio libro e chiede a Pi di raccontare la sua storia, inizia così un lungo flashback. Pi adolescente vive insieme alla sua famiglia all’interno di uno zoo, in precedenza era un giardino botanico di prorpietà del padre. Il pezzo forte dello zoo era la tigre del Bengala, che doveva chiamarsi Thirsty ma prende il nome dall’uomo che l’ha cattura Parker. La storia dapprima inizia spiegando l’origine del nome di Pi, che venne chiamato Piscine come la piscina francese più bella dove il padre e il suo migliore amico hanno nuotato. Pi decide di abbreviare il suo nome così per rimanere impresso nella mente dei compagni, scrive tutti i numeri del Pi greco sulla lavagna, inoltre, interessato alla religione ne segue ben tre contemporaneamente.

Il padre incita Pi ad essere razionale, infatti il giovane credeva che anche gli animali avessero un’anima e per dimostrazione lega una capra alla gabbia della tigre e gli mostra la violenza con cui la divora. Diventato adolescente Pi ha la sua prima cotta per una ragazza che danza nel gruppo dove lui invee suona, ma a causa delle difficoltà economiche si trasferisce con la famiglia in Canada. Una tempesta fa affondare la nave e solo Pi trova rifugio su una scialuppa dove si nascondono alcuni degli animali, una zebra che viene poi divorata dalla iena e infine la tigre che costringe Pi a scappare in mare.

Pi cerca di conquistare la tigra offrendogli da mangiare così da poter accedere alle provviste, i due scappano da un’isola tossica per finire in Messico dove la tigre sparisce nella foresta e Pi all’ospedale dove racconta la sua storia. Si scopre che gli animali sono delle allegorie di persone vere e Pi non è altri che la tigre.

