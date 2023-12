Vito Conversano, ex di Amici choc: “Ho chiuso con la danza”/ “Ho avuto problemi di salute e ho deciso di…”

Vito Conversano, ex ballerino di Amici, svela di aver chiuso definitivamente con la danza

I fan storici di Amici di Maria De Filippi ricorderanno uno dei ballerini più promettenti delle scorse edizioni. Lui è Vito Conversano, che partecipò alla decima edizione del talent di Canale 5, la stessa di Annalisa, arrivano fino alla finale. Negli anni successivi Vito ha continuato a danzare, fino a quando, per un problema di salute, è stato costretto ad interrompere.

Amici 23: Holden vola con gli stream di "Nuvola"/ Il traguardo in classifica Spotify

L’ex allievo di Amici ha raccontato questo difficile momento della sua vita nel corso di un’intervista rilasciata a Spyit: “Quando ballavo soffrivo di lassità legamentosa tendinea e di vari problemi fisici dovuti alla forte intensità fisica. Continuando così a sottopormi a esami e Visite tra chiropratici e fisioterapisti mi fu consigliato di rinforzare la mia muscolatura attorno alle articolazioni. Ho iniziato a fare palestra e un lavoro ipertrofico muscolare.”

Luca Jurman: "Non mi interessa di chi un artista é figlio, ma..."/ É ancora guerra con LDA: c'entra Amici!

Vito Conversano racconta la sua vita dopo Amici

Questo ha cambiato tutto: “Da lì in poi, vedendo il mio fisico cambiare, mi sono reso conto che fondamentalmente avere un tipo di fisicità più importante e più presente poteva essere il mio goal.” Un cambiamento che lo ha dunque portato ad abbandonare il ballo: “La danza ormai è un capitolo chiuso – ha annunciato Conversano – ma un bellissimo ricordo che tengo chiuso nel mio cuore e nell’anima molto gelosamente. Credo di aver lasciato un’importante impronta nel mondo della danza classica calcando palchi mondiali importanti e interpretando ruoli di rilievo in balletti di repertorio classico.” Così ha concluso: “Purtroppo la mia muscolatura oggi non mi permette più moltissime cose pur volendo, ma ogni tanto non nascondo che a casa mi diverto a fare qualche passo con scarsi risultati.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA