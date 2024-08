Vito Dell’Aquila salta la finale 3° posto di taekwondo: lesione al tendine

Adesso è arrivata la notizia: Vito Dell’Aquila purtroppo non gareggerà nel contest per la medaglia di bronzo del taekwondo -58 Kg, alle Olimpiadi Parigi 2024. Le indiscrezioni che erano filtrate in giornata hanno trovato riscontro: l’infortunio che ha colpito Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro tre anni fa a Tokyo, sembra davvero essere una lesione all’adduttore. Dell’Aquila, come già detto, era stato condizionato da questo infortunio già nel corso di ottavi e quarti; la situazione sembrava essere peggiorata dopo aver battuto l’ungherese Omar Salim, perché avevamo visto l’azzurro uscire dolorante dalla pedana.

Contro Gashim Magomedov eventualmente il problema fisico si è accentuato: non è detto che la sconfitta netta subita da Dell’Aquila sia totalmente figlia dell’adduttore, ma certamente anche questo può aver influito. Così, dopo una riflessione nemmeno troppo lunga (le finali per il bronzo iniziano alle ore 20:34), Vito Dell’Aquila ha deciso di saltare la finale per la medaglia di bronzo: le sue Olimpiadi Parigi 2024 terminano qui, un grande peccato ma a quest punto viene prima la salute, e speriamo che il taekwondoka pugliese possa rimettersi quanto prima, noi lo ringraziamo per quello che ha fatto oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

Vito Dell’Aquila salta la semifinale di taekwondo 58 kg a Parigi 2024?

Un guaio frena il nostro campione olimpico 2021 di Mesagne, Vito Dell’Aquila rischia di saltare la finale del bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di un guaio fisico, l’azzurro si è infatti infortunato nel primo round dell’incontro dei quarti di finale, e stando a quanto ricostruito dopo una prima diagnosi dei medici dello staff Fita ha riportato una lesione al tendine degli adduttori della coscia sinistra.

Resta in bilico dunque la presenza di Vito Dell’Aquila alla finalina di Parigi 2024 e saranno decisive le prossime ore, se non minuti, per capire se il nostro atleta potrà lottare per la medaglia di bronzo dopo aver raggiunto l’oro tre anni fa a Tokyo, un’esperienza indimenticabile che resterà sempre impressa nel suo cuore, e come raccontato in una intervista al Corriere dello sport, vissuta senza ansia: “Non penso tanto alle medaglie passate, forse è sbagliato, è come se mi sottovalutassi, a volte dimentico di aver vinto l’oro olimpico”.

Vito Dell’Aquila, chi è la fidanzata Ilenia Matonti: fanno lo stesso sport

Da qualche anno il cuore del campione olimpico di Taekwondo batte per una ragazza, visto che Vito Dell’Aquila è fidanzato con Ilenia Matonti, una storia nata quasi per caso, anzi, in un momento storico dell’atleta che sembrava tutto fuorché pronto a intraprendere una relazione e proprio con una compagna di sport, questione che sembrava lontana anni luce dalla volontà del campione di Tokyo 2021.

La ragazza studia ingegneria e ama cucinare e sperimentare piatti nuovi con i quali prendere per la gola il fidanzato Vito Dell’Aquila, che rischia di saltare la finalità per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di un problema fisico che gli è stato diagnosticato subito dopo la gara dei quarti di finale ai Giochi Olimpici. Il campione di taekwondo continua a sperare, anche se le possibilità di vederlo impegnato nella sfida con in palio il bronzo sono in caduta.