Vito Dell’Aquila, chi è l’ italiano nel taekwondo

L’Italia si aggrappa a un’altra speranza di medaglia e ripone grandi speranze in Vito Dell’Aquila, che già a Tokyo aveva fatto sognare il nostro Paese con uno splendido oro ottenuto a soli 20 anni, adesso la speranza e la voglia di riprovarci e mordere ancora qualcosa, il talento italiano del taekwondo ha ottenuto il pass per la semifinale e a fare il tifo per lui ci sarà anche Ilenia Matonti, la fidanzata conosciuta proprio nel suo stesso ambito e che è la sua prima sostenitrice.

E pensare che qualche tempo fa Vito Dell’Aquila dichiarò di volersi concentrare sul lavoro e di non avere forse il tempo necessario per una ragazza, inoltre svelò che nel caso l’amore fosse approdato alla sua porta avrebbe preferito una ragazza non del suo sport, insomma, tutte richieste che hanno portato il destino a fare le carte al lottatore e a portare sulla sua strada Ilenia Matonti. Un amore nato e sbocciato da qualche anno e che ovviamente garantisce grande carica a Vito Dell’Aquila anche nello sport, e ora tenterà di vivere un nuovo sogno olimpico a tre anni di distanza dalla medaglia conquistata in Giappone.

Vito Dell’Aquila e la passione per il taekwondo

Ad avvicinare il talento a questa disciplina per la quale ha dimostrato di essere estremamente portato è stato il padre e in una intervista concessa al Corriere della sera, Vito Dell’Aquila ha raccontato: “A lui piacciono le arti marziali e mi ha portato in palestra, così Mesagne ha due campioni olimpici, l’altro si sa è Molfetta, ma io sono stato l’unico oro classe 2000, mi affascina essere precoce nello sport” le parole del fuoriclasse del taekwondo.

A Parigi 2024 Vito Dell’Aquila proverà a portare a casa una nuova medaglia olimpica facendo affidamento anche sulla fidanzata Ilenia Matonti, sua collega ma allo stesso tempo prima sostenitrice e fan.

