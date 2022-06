Vito, papà di Ignazio Boschetto (Il Volo)/ Il tenore: “Mio padre non è morto, è sempre con me”

Vito Boschetto, la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del figlio Ignazio

Ignazio Boschetto, componente del famoso trio canoro de Il Volo, ha dovuto fare i conti con la morte del padre Vito nel corso del 2021. Una perdita che, come lo stesso ha raccontato, è incolmabile e difficile da metabolizzare. Ad aiutarlo nel superare la perdita del papà, naturalmente, sono stati i suoi colleghi e amici fraterni Piero Barone e Gianluca Ginoble. “Parlando con altre persone che hanno perso un genitore presto o anche tardi ho capito che non si è mai pronti ad accettarlo”, aveva detto sull’argomento Ignazio, ospite di Verissimo. “Io non ho perso mio padre, mio padre è sempre con me. Era davvero molto orgoglioso di me”, ha raccontato. Il loro rapporto, evidentemente, era molto profondo. Lo si evince dall’emozione con cui Ignazio ne parla.

Ignazio Boschetto e il rapporto speciale con il papà: “Ho tenuto duro per lui”

I momenti più dolorosi, inevitabilmente, Ignazio Boschetto li ha condivisi coi suoi amici e colleghi de Il Volo. Piero Barone, che gli è stato vicino, ricorda con estrema chiarezza le difficoltà incontrate da Ignazio, ma anche la forza incredibile che lo ha contraddistinto quando il dolore sembrava poterlo affondare. “Ignazio ha dimostrato di essere una persona molto forte”, le parole Piero. “Eravamo a Sanremo e noi tutti ci aspettavamo non arrivasse. È arrivato col sorriso, ci ha stupito. Ci ha insegnato veramente tanto”.

Ignazio Boschetto, a tal proposito, disse di aver tenuto duro proprio per amore del padre Vito. “Non c’è stato un attimo in cui ho pensato di non farlo. Con tutti i sacrifici che ha fatto insieme a mia madre fino a oggi, ho pensato non me li permetterebbe mai. L’ho fatto per lui”, ha raccontato.

