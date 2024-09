Il tenore de Il Volo a caccia dell’anima gemella: “L’amore è una cosa particolare”

C’è una nuova fidanzata nella vita sentimentale di Piero Barone? Se lo chiedono i tanti fan del cantante de Il Volo, l’unico che sarebbe ancora single. Mentre Ignazio e Gianluca sono felicemente impegnati, Piero deve ancora trovare l’amore. Di tanto in tanto dai corridoi del gossip rimbalzano nuove voci sulla sua vita sentimentale, ma come tali non trovano più di tanto spazio e svaniscono in un nulla di fatto. Qualche tempo fa, in una intervista rilasciata nel salotto di Canale 5 a Silvia Toffanin, il cantante aveva spiegato dettagliatamente la sua situazione sentimentale.

“Se ho la fidanzata? Penso che l’amore sia un tema particolare, tanti hanno la fortuna di trovare la propria metà ma io non ancora”, aveva spiegato con grande saggezza Piero Barone. Il suo passato amoroso, tuttavia, non è stato privo di relazioni o flirt che in un modo o nell’altro lo hanno aiutato a crescere.

Piero Barone, una nuova fidanzata dopo i flirt con Veronica Ruggeri e Valentina Allegri?

Sbirciando nel passato sentimentale di Piero Barone, spiccano i nomi di Valentina Allegri, figlia del celebre allenatore e della iena Veronica Ruggeri. Con la figlia dell’ex mister della Juventus, Piero Barone ha avuto una relazione di qualche mese, ma poi le cose si sono arenate e la storia è giunta al termine. Tra le altre voci illustri circolate sul web, ci fu anche la clamorosa indiscrezione su una storia con Elisabetta Gregoraci.

Tra la conduttrice e il cantante, però, non c’è mai stato nulla di più di una semplice amicizia, come confermato dalla showgirl durante la sua esperienza al Grande Fratello. “Se sono la fidanzata di Piero Barone? Lo conosco, ma non ho avuto una storia con lui”, aveva detto chiaramente Elisabetta.

