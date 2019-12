VITTORIA BELVEDERE/ “Ho dormito con Kim Rossi Stuart, ma non…” (Vieni da me)

Vittoria Belvedere risponde alle domande al buio di Vieni da me partendo dal rapporto con i colleghi. “Non ho mai subito il fascino dei colleghi. Ne ho avuti diversi belli, ma non ricordo di aver subito il fascino degli attori, anche se, forse, Kim Rossi Stuart l’ho subito un po’”, racconta l’attrice che poi svela un retroscena del suo rapporto con Kim Rossi Stuart. “Io e Kim facemmo un viaggio insieme. Da poco gli era morto il padre mentre io ero stata lasciata da un mio ex fidanzato. Entrambi stavamo vivendo un momento complicato. Eravamo rimasti amici, lui mi chiamò e mi chiese di andare con lui in vacanza in Turchia e partimmo insieme, ma come due grandi amici”, svela la Belvedere. “Ma avete dormito insieme?”, chiede Caterina Balivo. “In un albergo, c’era una prenotazione sbagliata e dormimmo nello stesso letto, ma io da una parte e lui dall’altra. Se tornassi indietro, probabilmente un pensierino lo farei”, racconta ancora Vittoria. “Il momento più difficile è stato quando ho sofferto di ipertiroidismo. In quel periodo ho scoperto di essere incinta e sul set, poi, mi è esplosa la tiroide. Mi sono operata, ho fatto anche radioterapia ed oggi il più bel ricordo di quel momento è mia figlia Emma”, aggiunge (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VITTORIA BELVEDERE A LA DEPRESSIONE: IL RACCONTO A VIENI DA ME

Vittoria Belvedere, dopo essere stata ospite di Vieni da me lo scorso settembre raccontando i momenti drammatici della sua vita privata, torna nel salotto di Caterina Balivo per svelare nuovi dettagli della sua vita al pubblico. Sempre bellissima e molto amata dai telespettatori di Raiuno, Vittoria Belvedere che, oltre ad essere un’attrice è anche una moglie e una mamma, è pronta a lanciare un messaggio a tutte le donne a pochi giorni dal Natale. Forte e coraggiosa, la Belvedere è riuscita a superare momenti difficili della sua vita come la depressione quando aveva solo 30 anni. “Quel giorno che mi chiamò Pippo Baudo per chiedermi se avrei voluto fare Sanremo con lui spensi il telefono perché compivo trent’anni ed ero depressa, perché non erano più 21, 22 ma 30!… pesante!”, aveva raccontato a Vieni da me pochi mesi fa.

VITORIA BELVEDERE A TEATRO CON MARIA GRAZIA CUCINOTTA E MICHELA ANDREOZZI

Protagonista della fiction italiana, Vittoria Belvedere è attualmente impegnata a teatro con lo spettacolo “Figli di E.V.A.” in cui recita accanto a Maria Grazia Cucinotta e a Michela Andreozzi. Una commedia che racconta la forza di tre donne, profondamente diverse l’una dall’altra che si ritrovano a condividere un uomo che distrugge le loro vite. Dopo aver pensato a mettere fine alla propria esistenza, le tre donne decidono di allearsi per distruggere il loro comune nemico. Una commedia in cui Vittoria Belvedere con le colleghe mette in scena la forza che possono avere le donne quando si uniscono lanciando un messaggio non solo al mondo maschile, ma anche al mondo femminile in cui spesso la solidarietà manca. Una commedia in cui Vittoria Belvedere ha potuto tirare fuori quella stessa forza che ha avuto per uscire dalla depressione e per salvare l’amore con il marito Vasco durante un periodo di crisi.



