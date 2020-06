Vittoria De Paoli, morta a 14 anni in un incidente/ Aveva recitato in fiction su Rai1

Aveva appena 14 anni Vittoria De Paoli, giovane morta lo scorso sabato sera in un incidente in Vespa durante una gita sui colli a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. La ragazzina, come rammenta Libero Quotidiano, era diventata popolare al grande pubblico del piccolo schermo per aver preso parte, nel 2016 ed a soli 10 anni, nella fiction di Rai1 dal titolo Di padre in figlia accanto a grandi nomi della fiction nostrana quali Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca. Nel 2016, quando recitò nella serie, aveva appena 10 anni. Nelle ultime ore, però, tra tragedia che ha sconvolto l’intera provincia di Treviso e non solo. La giovane Vittoria viveva a Maser. Alla guida del mezzo su due ruote, un ragazzo di 16 anni di Valdobbiadene. Secondo la prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo intorno alle 23.30 sbattendo contro un palo della luce. Uno scontro nel quale ad avere la peggio è stata proprio la giovane Vittoria, trasportata d’urgenza all’ospedale di Conegliano.

VITTORIA DE PAOLI, 14ENNE MORTA IN UN INCIDENTE

Quando la 14enne Vittoria De Paoli è giunta in ospedale, soccorsa in seguito ad un grave incidente in scooter, le sue condizioni sono apparse subito disperate. All’1.10 di notte purtroppo è deceduta lasciando un vuoto immenso nella sua famiglia. Un dolore enorme ed inaccettabile soprattutto per il padre, che dopo la morte dell’amata figlia ha riservato parole disperate, come riferisce Corriere della Sera: “Ora nulla ha più senso, voglio morire”. La giovane Vittoria amava particolarmente la recitazione al punto da aver realizzato in parte il suo sogno prendendo parte ad una fiction Rai proprio quattro anni fa. Un sogno che coltivava e che aveva intenzione di portare avanti dal momento che amava lo spettacolo in generale. L’altra notte era stata accompagnata dalla mamma ad una festa di amici ma il gito in Vespa con il 16enne si è rivelato per lei fatale. Anche il giovane, da quanto si apprende, è rimasto gravemente coinvolto ed attualmente è ricoverato in condizioni disperate.



