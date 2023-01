Vittoria Deganello “messa a tacere” sulla sua gravidanza/ C’entra l’ex Murgia: “Ma che sono un burattino?”

Vittoria Deganello torna a sfogarsi: “Non posso raccontare di me”, c’entra l’ex

Nuovo sfogo di Vittoria Deganello. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta un figlio dal calciatore Alessandro Murgia ma sta affrontando da sola la gravidanza dopo la loro rottura. L’ultimo sfogo social dell’influencer tocca proprio il suo ex in prima persona, visto che Vittoria rivela di ‘non poter parlare’ della sua attuale situazione perché lede l’immagine di terze persone.

Chiara Nasti, i preparativi per il matrimonio con Mattia Zaccagni/ Abito da sposa...

In una serie di video su Instagram ha dichiarato: “Mi sto vivendo questa gravidanza da sola, sto facendo tutto da sola, non chiedendo nulla a nessuno e nonostante questo vengo sempre interpellata perché quello che interessa è l’immagine. Io non posso raccontare di me, della mia situazione perché viene collegata purtroppo a terze persone e si innescano commenti/giudizi negativi”.

"Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco"/ Sindaco: "Le intitoleremo una piazza"

Vittoria Deganello sbotta: “Ma che sono un burattino?”

Lo sfogo poi continua: “Ma in che mondo viviamo? Sono un burattino che qualcuno deve manovrare a proprio piacimento? Ma stiamo scherzando?” scrive la Deganello a corredo del video in cui racconta cosa le sta accadendo. In questo poi continua raccontando di essere stata bloccata anche lavorativamente per le scelte fatte: “Io non sono più libera di raccontare quello che riguarda la mia vita a chi mi pare – ribadisce l’ex corteggiatrice, aggiungendo – sto imparando a farmi scivolare addosso anche cose di questo tipo, commenti sotto le foto, però anche questo…mi sembra troppo”. Continua invece a tacere su tutta questa vicenda il suo ex.

LEGGI ANCHE:

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, matrimonio a Uomini e Donne/ Dopo il tumore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA