VITTORIA, FIGLIA VITTORIO GASSMAN/ “Conobbi mia sorella Paola a 7 anni, la amo”

Vittoria Gassman è intervenuta in qualità di ospite in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 5 settembre 2022, con la prima puntata della nuova stagione. “Ho conosciuto mia sorella Paola per la prima volta a sette anni”, mentre Paola seppe della nascita di Vittoria direttamente mediante una notizia udita per caso alla radio.

Vittoria ha quindi rivelato: “Ci vogliamo bene, la ammiro moltissimo. Sono venuta a vederla a teatro in vari spettacoli, le voglio bene. Mio padre Vittorio Gassman si separò da mia madre dopo un anno e mezzo, ma ogni due anni veniva a trovarmi. Io ci tenevo tanto a queste visite: mettevo un pezzo della torta del mio compleanno in frigo per lui e glielo davo da mangiare. Mia nonna paterna Luisa? Abbiamo guardato assieme l’allunaggio del 1969″. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Vittoria Gassman, figlia americana di Vittorio

Vittoria Gassman è la seconda figlia di Vittorio Gassman, avuta dalla seconda moglie, l’attrice Shelley Winters morta nel 2006. Vittoria è nata il 14 febbraio 1953 a Los Angeles, in California. Ha una doppia laurea e lavora come medico negli Stati Uniti a Westport, nello Stato del Connecticut. Vive con il marito Robert e ha due figli: Harry, giornalista, e Ben, ambientalista. Tra i suoi genitori fu un matrimonio lampo: “Avevo circa un anno e mezzo quando si lasciarono e rimasi negli Stati Uniti con mamma che soffrì molto quando poi seppe della nascita del terzo figlio, Alessandro, avuto dall’attrice Juliette Mayniel”, ha racconto Vittoria al Corriere della Sera. La secondogenita del celebre Mattatore ha confessato di aver sofferto per l’assenza del padre: “Veniva a trovarmi a New York una o due volte l’anno. Però mi scriveva spesso e voleva che imparassi l’italiano, le sue lunghe lettere erano in questa lingua: per me noiosissimo leggerle”. Intorno ai 10 anni ha iniziato a trascorre in Italia circa un mese con lui: “Ci tenevo tanto e ci teneva tanto anche lui, nonostante le litigate… le emozioni superavano i contrasti”.

Vittoria Gassman: il rapporto con i fratelli

Nonostante siano tutti figli di madri diverse, i quattro figli di Vittorio Gassman sono molto legati tra loro: “Pur non vedendoci spesso, mi sento legata a tutti, compreso Emanuele Salce, che papà ha cresciuto come un figlio. Con Paola condividiamo ricordi d’infanzia e adolescenza; Alessandro è il più divertente; Jacopo è introverso, molto intellettuale come me. Durante la pandemia ci siamo frequentati molto: avevamo creato una chat dove dialogavamo a distanza”, ha rivelato Vittoria al Corriere della Sera. La figlia di Shelley Winters è l’unica a non aver seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo: “Papà diceva che era l’unica seria in famiglia. Forse Vittoria ha sentito poco l’influenza paterna e mi ha raccontato cosa rispose, una volta, a nostro padre quando lui si scusò per essere stato troppo distratto nei suoi confronti. Gli disse: sì, papà, è vero che mi sei mancato molto, ma forse ho sofferto di più la vicinanza di mamma…”, ha racconto la sorella maggiore Paola al Corriere della Sera.

